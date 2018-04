Aliments « ultra-transformés » et risque de cancers : 3 règles d’or pour sauver notre santé

Merci pour cet article.

Il faut aussi prendre ses responsabilité, déjà, la première chose à faire c’est supprimer la télévision des foyers (en tout cas l’antenne). Un écran pour voir des films, des documentaires, jouer à des jeux de temps en temps suffit ! Et là vous verrez que l’attitude en face d’un produit en supermarché n’est plus la même. Cela fait deux and et demi que je n’ai plus de TV et c’est comme arrêter de fumer, on se sent libre.

Quand on subit ce matraquage publicitaire il est plus difficile de résister, sans , c’est une partie de plaisir. Le reste c’est le gout de l’effort, oui éplucher des carottes c’est plus long que d’ouvrir des lasagnes ultra-transformées sans aucun gout. Oui acheter un poulet, le cuire, l’assaisonner demande quelques notions de cuisine (et encore). Transmettre ce savoir est crucial pour la santé de nos enfants.

Personne ne nous met un pistolet sur la tempe, dans votre supermarché, pour acheter une bonne boite de nuggets qui n’ont plus rien d’un beignet de poulet : Merci Jamie