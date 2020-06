Allemagne - Le taux de reproduction du coronavirus calculé sur 4 jours remonte à 2,88 (! ?)

Bonjour Alexis Toulet,

Votre article sans mettre une seconde vos avis me semble à double sens. Il ne faut pas hésiter à mettre les gens face à leur propre responsabilité. Hier des milliers de personnes dans les rues à Paris, à Nantes etc : sans aucun respect pour leur vie et celle des autres. A continuer de la sorte la seule phrase que Macron a prononcée et qui soit juste c’est que « nous sommes en guerre » Paris n’est pas et de loin la seule représentation de la France et les virus, microbes et autres ne connaissent point les frontières, départements, régions ayant eu a supporter la Covid et toujours respecté le sens de la prévention, certaines personnes sont inconscientes et permettent ainsi au virus de se transmettre. Le mot est faible mais c’est abject.

Le Panda

Patrick Juan