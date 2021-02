Analyse du taux de mortalité en Belgique

Il se passe à peu près la même chose en France.

Pour l’année 2020, la mortalité des moins de 65 ans est la plus faible depuis 20 ans !

Quant à la mortalité des plus de 65 ans, pour l’année 2020, elle est plus faible que pour l’année 2012, que pour les années 2007, 2008 et 2009, par exemple.

En revanche, c’est bien la mortalité des plus de 75 ans qui plombe les chiffres de l’’hexagone. Mais encore faut-il relativiser. Parce que, en effet en remontant aux années 2000, 2001, 2002 et 2003 on rencontre une mortalité plus forte qu’en 2020, pour les plus de 75 ans, au cours de ces 4 années consécutives.

Les mesures prises pour « protéger » les Français sont des mesures « politiques » et non des mesures « sanitaires ». Nos « dirigeants » ont accès à ces chiffres, ils connaissent la réalité de la situation, mais une dictature ne peut pas se mettre en place aujourd’hui sans un bon prétexte. Le SARS-COV2 en est un taillé sur mesure !

Que chacun prenne connaissance de la rubrique nécrologique des journaux régionaux et il pourra se rendre compte de la supercherie. Tout un pan de la société mis par terre, une génération de jeunes sacrifiés sur l’autel de la « grande réinitialisation », c’est juste monstrueux. Jamais la démocratie n’avait atteint ce niveau plancher depuis, depuis quand déjà ?