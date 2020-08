’’Appuyons nos médecins qui soignent et prescrivent’’

SOIGNER ET PRESCRIRE

Déjà huit mois de crise sanitaire. Nous connaissons davantage le comportement du coronavirus Covid-19. La pandémie régresse (sauf quelques éclosions ici et là) et est en train de s’éteindre. Il semble très difficile à l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et à nos responsables nationaux de la santé publique d’admettre cette réalité. Obéissent-ils à un agenda caché des Big Pharma comme la traçabilité et la vaccination obligatoire ? Plusieurs d’entre nous le pensent. Pour ma part, il y a quelque chose d’ignoble dans leur attitude ? Pourquoi se contentent-ils de faire des recherches en labo, d’imposer des mesures sanitaires et demander aux gens de se masquer ou de demeurer à la maison ? Est-ce suffisant de vouloir protéger la population au lieu de la soigner avec des traitements éprouvés à travers le monde ? Il y a quelque chose de révoltant là-dedans en plus de la maladie, il y a les faillites économiques, les pertes d’empois, les divorces, les suicides, etc. Pourquoi refusent-ils de parler des traitements efficaces qui ont fait leurs preuves à travers le monde ?

REMDESIVIR, EST-IL L’UNIQUE MÉDICAMENT ?

Santé Canada ne parle que du médicament remdesivir (Veklury) fabriqué par Gilead Sciences Canada, Inc. Il ne doit être administré qu’aux patients présentant des symptômes graves de détresse respiratoire ou pneumonie. Le remdesivir est le premier médicament autorisé par Santé Canada pour le traitement de la COVID-19. Savez-vous que ce médicament est toujours en évaluation, qu’on connaît mal pas ses effets secondaires et qu’il coûte une fortune. « Le laboratoire Gilead a désormais fixé un prix à sa formule : pour un·e patient·e « typique », le coût du remdesivir sera de 520 dollars par dose [463 euros], soit 3.120 dollars [2.775 euros] pour une semaine de traitement. (1)

Pourtant il y a des traitements éprouvés contre la Covid-19. L’OMS n’en parle pas et nos responsables sanitaires non plus. Voici quelques uns de ces traitements.

AVIGAN Les autorités japonaises ont testé l’avigan (favipiravir) aux mois de mars-avril, comme médicament efficace contre le coronavirus, bloquant ainsi sa capacité à se répliquer à l'intérieur d'une cellule. Ils l’utilisent pour traiter des personnes atteintes du coronavirus, aux premiers stades de la maladie pour ses propriétés antivirales. Ils le recommandent en cas d'épidémie de virus grippaux nouveaux ou réémergents. (2) En avez-vous entendu parler, probablement pas ?

AZITHROMYCINE Trois médecins généralistes, Denis Gastaldi, Jean-Jacques Erbstein et Olivia Vansteenberghe, se basant sur les recherches du professeur Didier Raoult, ont prescrit l’azithromycine comme antibiotique connu contre la Covid-19. Après une expérience positive, le Dr Jean-Jacques Erbstein a publié un livre intitulé « Je ne pouvais pas les laisser mourir. » Le professeur Christian Perronne en a fait de même en publiant « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? » Dernièrement, le Professeur Jean-François Toussaint a tout balancé en direct sur CNews ! "En médecine c'est l'état de dégradation de la santé du patient qui prime. Nous sommes dans une instrumentalisation des indicateurs. Les membres du conseil scientifique sont actuellement sur leur site de villégiature et c'est de là qu'ils lancent leurs alertes. Ce sont des gens qui ne croient pas eux-mêmes aux recommandations qu'ils transmettent." (3) Ces médecins ont dû passer devant le Conseil de l’ordre des médecins. Je salue le courage de ces médecins défendant leurs profondes convictions envers la santé de leurs malades. C'est un gage de confiance et d’honnêteté envers les malades.

PLASMA La thérapie par le plasma s’est avérée très efficace. En effet, le plasma convalescent est un produit sanguin où se retrouvent les anticorps. Le traitement consiste donc à prélever le plasma de personnes guéries avec des anticorps et à l’injecté à des personnes malades dans le but de leur procurer une immunité passive. Cette technique est utilisée contre le virus Ébola depuis 2015. (4)

HYDROXYCHLOQUINE Selon le protocole du professeur infectiologue mondialement reconnu, Didier Raoult, l’hydroxychloroquine jumelée à l’azithromycine est efficace contre la Covid-19 à plus de 95% , administrée au début de l’infection. Le Dr Raoult a soulevé toute une polémique en France et dans la monde. À son audition devant l’Assemblée nationale française, il a clarifié sa position. Étant données les restrictions de prescription de l’hydroxychloroquine pour les médecins, il a affirmé qu’il n’avait jamais recommandé ce traitement. « Je dis ce que je fais et je ne recommande pas. » C’est un traitement facile à obtenir et peu dispendieux. Trois gros cannons dénigrent l’hydroxychloroquine : En mai, l'OMS a arrêté son essai sur l'hydroxychloroquine, The Lancet a produit une étude viciée concluant à la toxicité et l’inefficacité de l’hydroxychloroquine et l’Institut de Santé Nationale américain, sous l’approbation du Dr. Anthony Fauci, a également interrompu son essai en juin au motif que l’hydroxychloroquine n'apportait aucun avantage aux patients étudiés. En avez-vous entendu parler positivement ? (5)

LACTOFERRINE La Dr. Elena Campione et une trentaine de médecins se sont demandés pourquoi les enfants se défendaient bien contre le virus Covid-19 ? À cause des protéines du lait maternel ? Et bien oui. La lactoferrine, chez les bébés, les protège contre les virus, les bactéries et les champignons, alors qu’ils n’ont pas encore développé leur système immunitaire. Alors, interrogeons-nous sur les conséquences graves que tout vaccin puisse avoir chez les enfants en bas âges ? Le vaccin ne peut donc pas renforcer leur système immunitaire qu’ils n’ont pas. Et qu’en est-il des effets secondaires ? (6)

STÉROÏDES Des chercheurs britanniques ont développé un médicament de la famille des stéroïdes réduisant considérablement la mortalité chez les malades gravement atteints de la Covid-19. Selon eux, « une mort sur huit pourrait être évitée grâce à ce traitement chez les patients placés sous ventilation artificielle ». Les stéroïdes jouent un rôle anti-inflammatoire très puissant. (7)

OZONOTHÉRAPIE Au fil des années, le Dr Robert Rowen a traité des dizaines de milliers de personnes. Le coronavirus de la Covid-19 est un virus enrobé de lipides. L'ozone perturbe et attaque les lipides et le virus ne peut pas réparer ces dommages. Ainsi, l'ozone détruit efficacement l’infection du virus. (8)

VITAMINES C-D3-ZINC Plus de 170 médecins membres de CIMA (Association de Médecine Intégrative du Canada) recommandent l'usage de la vitamine C, de la vitamine D3 et du zinc, qui ont un rôle important à l’intérieur de notre système immunitaire. Cela expliquerait le taux élevé de mortalité chez nos aînés, à cause de leur carence nutritionnelle. Plusieurs études randomisées et contrôlées (totalisant 11,321 individus âgés de 0 à 95 ans), ont démontré une réduction significative du risque d'infection aiguë des voies respiratoires avec la vitamine C et D. Par ailleurs le zinc devient un agent antiviral puissant une fois entré dans nos cellules à l'aide d'un transporteur comme l'hydroxychloroquine. Il perturbe et freine la réplication virale. (9)

ARTEMISIA ANNUA L’artémisia annua est une plante utilisée par la médecine chinoise depuis des millénaires. Elle offre une alternative naturelle et bon marché aux médicaments dans la lutte contre le fléau du paludisme, de la malaria et de la Covid-19. Le président du Madagascar en a fait son cheval de bataille.

L’artémisia ou armoise annuelle fait beaucoup parler vu son efficacité découverte par la chercheuse en pharmacie chinoise et prix Nobel, Youyou Tu, en 2015. Sa tisane est en effet antibactérienne, aromatique et diaphorétique (qui fait baisser la fièvre) en plus d’être efficace contre les rhumes et la diarrhée. Les médecins Vietnamiens l’utilisent aussi dans certains cas de cancer. (10)

CONCLUSION. La question que tout le monde se pose. À quoi va servir le vaccin si d’ici quelques semaines le virus venait à perdre sa charge virale et que l’épidémie soit complètement disparue ? Va-t-on nous faire croire que la grippe saisonnière automnale qui s’en vient pourrait être la deuxième vague de la pandémie tant annoncée ?

Or, pour moi comme pour vous, la priorité numéro un est de soigner et traiter immédiatement les malades atteints de la Covid-19, avec les traitements connus et efficaces dont nous disposons, (traiter et laisser prescrire les médecins, comme le répète le Dr. Raoult) peu importe l’origine du virus ou ses modes de transmission encore mal connus. À suivre. Restons vigilants !