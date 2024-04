Attention au surdosage ou aux carences en vitamine D

PS VITAMINE D ET SYSTEME IMMUNITAIRE

Apres réflexion, je rajoute en post scriptum une annexe sur le rôle de la vitame D dans le système immunitaire (extrait d’un ,article que j’ai fait en 2022)

Et quels sont justement les bons réflexes pour améliorer son système immunitaire sans faire de mal à sa santé ?

Avoir un bon taux de vitamine D dans le corps est primordial pour le bon fonctionnement du système immunitaire. La vitamine D stimule la production des lymphocytes T des cellules tueuses qui se déploient dès qu’un agent pathogène considéré comme dangereux pénètre dans l’organisme afin de l’éliminer. La vitamine D va leur permettre de s’activer, et si sa concentration dans le sang est trop faible, ces lymphocytes T ne seront pas activés et la réponse immunitaire sera moindre.

Avoir un microbiote (anciennement appelé flore intestinale) de bonne qualité est également primordial. Ce sont des micro-organismes constitués de bactéries, de virus, de parasites et de champignons non pathogènes qu’abrite notre tube digestif. Ils représentent 2 à 10 fois le nombre de cellules de notre corps. Ces micro-organismes protègent l’organisme de l’intrusion des bactéries et des virus nocifs. Une mauvaise alimentation et l’abus de médicaments, en particulier d’antibiotiques, altèrent ce précieux moyen de défense de l’organisme qu’est le microbiote.









Enfin, est-ce que les personnes souffrant de maladies auto-immunes sont plus vulnérables face aux bobos de l’hiver ? Et comment peuvent-elles se protéger ?

Les personnes atteintes de maladies auto-immunes, un ensemble de maladies où le système immunitaire au lieu de nous protéger attaque les propres constituants de l’organisme, sont plus fragiles par rapport aux infections notamment celles ayant un lupus systémique ou sont sous traitement immunosuppresseur, une infection virale peut, par ailleurs, aggraver la maladie sous-jacente. Pour pallier cette vulnérabilité, les personnes touchées par les maladies auto-immunes à l’origine d’une immunodépression doivent renforcer leurs mesures barrières en cette période de pandémie et se protéger par la vaccination. Néanmoins, l’efficacité des vaccins peut être amoindrie à cause d’une plus faible capacité de produire des anticorps. De plus, les vaccins vivants ou atténués sont contre-indiqués.

