Attention, le covid-19 est de retour !

@Clocel

Ça y est ils nous préviennent qu’ils vont remettre ça juste après les législatives.

Plus royalistes que le roi, plus zélés que le patron lui-même : les autorités américaines ont annoncé la levée prochaine de l’obligation du test de dépistage du Covid-19 pour les voyageurs arrivant par avion.

Donc, finalement, le principal but n’est pas d’enrichir Pfizer, même si c’est un des buts. Le principal but, c’est bien de dominer, contrôler et quadriller le territoire !