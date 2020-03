Bas les masques

@olivier cabanel :

J’imagine que vous n’ignorez pas que dans l’hopital spécialisé du Pr Raoult on teste tout le monde et on administre le remède à ceux qui sont positifs mais en début de maladie dans le but de « diminuer la charge virale » et éviter le développement des complications respiratoires, tandis que dans les autres hôpitaux notamment en Alsace Lorraine et en région Parisienne on n’admet que les gens qui sont déjà en détresse respiratoire et on tente de les sauver. Les autres on les renvoie chez eux sans les tester !



Comparer les résultats d’hôpitaux qui ne font pas du tout la même chose est particulièrement malhonnête ... Un peu comme si on comparait les chiffres de mortalité dans un service de pédiatrie et dans un service de soins palliatifs.

Il joue sur du velours le Pr Raoult et si j’ai bien compris votre article il s’agi d’un épisode de « règlement de compte à OK coral » entre le « clan Raoult » et le « clan l’Inserm » !

Ce qui ne veut pas dire non plus que le traitement proposé par le Pr Raoult ne sert à rien, mais qu’il est à appliquer en amont de la situation grave sur des patients légèrement infectés tandis que les médecins infirmiers et autres que l’on applaudit l soir à 20h dans les grandes villes ne font pas du tout la même chose, ils essayent de sauver les quelques % de malades graves en train de crever.

En bref cher Olivier votre article est fort intéressant sur le contexte de la gué-guerre entre Raoult et l’Inserm, mais il est comme d’hab complètement tendancieux et partial dans ses conclusions.