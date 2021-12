Bèèè, mais ils vont où les petits moutons ?!!!

@Fergus

« Les vaccins à ARN messager n’ont strictement rien à voir avec des OGM expérimentaux ! Merci de ne pas continuer à propager ce bobard !!! »



Ah ben non ! On n’arrête pas le progrès et si les « vaccins » à ARN ne sont pas des OGM, ce sont bien les « vaccinés » qui sont susceptibles — pour les plus chanceux seulement ! - d’être transformés en « HGM » (Humains Génétiquement Modifiés) expérimentaux.

Le principe des rétro-virus - dont le SIDA est le plus célèbre - est bien de recoder l’ADN à partir d’un ARN messager. Et contrairement au SIDA, les généticiens connaissent l’existence de certains rétro-virus « silencieux », et donc relativement indétectables.

La probabilité de rétro-transcription de l’ARN messager vers l’ADN, reste statistiquement extrêmement faible, mais est en conséquence loin d’être nulle, et ne peut qu’augmenter avec la masse des personnes injectées.

« Rappelons que la vaccination n’empêche pas les contaminations mais en limite fortement les risques et surtout la gravité ! »

Il me paraît bien inutile d’encore nous rappeler ce dernier slogan dont on nous bassine quotidiennement et en boucle sur tous les postes.

Garanti à l’origine efficace à 95% contre une souche de Wuhan qui avait déjà pris le soin de muter avant de prendre l’avion, le vaccin était censé nous protéger et préserver nos proches !

Maintenant, on en est au stade où il ne prémunit ni contre la contamination, ni contre la transmission, et encore moins contre les mutations du virus précisément destinées à le contourner, et même 50 boosters ne suffiraient à fondamentalement modifier cette bien triste évidence.

Et sinon une foi aveugle en la doxa des communications gouvernementales et des experts accrédités par Big Pharma, il paraît bien délicat — hors recours à des modélisations mathématiques plus ou moins sujettes à caution - de scientifiquement démontrer la validité d’une telle assertion, d’autant que si le dernier variant vedette apparaît nettement plus contagieux, son taux de dangerosité et de létalité semble en revanche inversement proportionnel.

Dans le chef de nos experts, médiacrates et managers, se tromper peut certes arriver, mais s’acharner et persister dans l’erreur constitue à mon sens une faute impardonnable, ... et dont j’espère qu’ils devront quelque jour pas trop lointain rendre compte devant leurs juges et devant l’opinion !

« Errare humanum est, perserverare diabolicum ! »