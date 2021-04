Bientôt 10.000 morts et 2 millions d’effets secondaires susceptibles d’être liés aux « vaccins » contre la Covid-19

Le premier tableau ci-dessous recense le nombre « d’effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation » des « vaccins » Moderna, Pfizer et Astra Zeneca dans l’Union européenne, mis à jour le 24 avril 2021 (www.adrreports.eu/fr/search_subst.html#). Les critères de classement sont ceux du site officiel européen European Medicines Agency / EudraVigilance. Tout ce qui suit peut être vérifié en suivant les indications détaillées données dans mon précédent article : https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/les-vaccins-contre-la-covid-19-232177.

« Effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation »

des « vaccins » Moderna, Pfizer et Astra Zeneca « Vaccin » Fatal (décès) Not Recovered/ not resolved Not specified Recoverd /resolved Recoverd /resolved with sequelae Recovering /resolving unknown ASTRA ZENECA 1579 139943 0 222100 7790 142434 76321 TOZINAMERAN (PFIZER) 4824 63447 0 174815 3601 77928 56613 MODERNA 2283 8996 0 19095 127 6627 5936 TOTAL 8686 212386 0 416010 11518 226989 138870 TOTAL général 1.751.178

Le total des « effets indésirables susceptibles d’être liés à l’utilisation de médicaments » mis à jour le 24 avril 2021 se monte à UN MILLION SEPT CENT CINQUANTE ET UN MILLE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT, dont 1.335.168 effets secondaires non résolus ou « en cours de résolution », soit une augmentation de 170% d’effets secondaires non résolus en trois semaines seulement par rapport au 3 avril (voir les chiffres du 3 avril dans mon précédent article).

Au 3 avril 2021, 5966 décès étaient officiellement susceptibles d’être liés aux quatre « vaccins » utilisés dans l’Union européenne.

Trois semaines plus tard, au 24 avril, pour les seuls « vaccins » Moderna, Pfizer et Astra Zeneca (sans même comptabiliser le « vaccin » Janssen, peu inoculé à ce jour dans l’UE), on atteint 8686 décès susceptibles d’être liés à ces trois « vaccins », c’est-à-dire une augmentation de près de 50%.

Ci-dessous, vous trouverez le détail des effets secondaires susceptibles d’être liés aux « vaccins » officiellement recensés au 24 avril 2021.

MODERNA 24 avril 2021 Fatal Not Recovered/ not resolved Not specified Recoverd /resolved Recoverd /resolved with sequelae Recovering /resolving unknown Blood and lymphatic system disorders 16 251 0 266 2 167 140 Cardiac disorders 231 226 0 397 7 67 368 Congenital, familial and genetic disorders 2 0 0 3 0 0 2 Ear and labyrinth disorders 0 141 0 93 3 45 106 Endocrine disorders 1 7 0 6 0 4 5 Eye disorders 3 179 0 172 4 49 181 Gastrointestinal disorders 80 597 0 1977 12 521 752 Genereal disorders and administration site conditions 1012 2577 0 6128 29 2578 2084 Hepatobiliary disorders 3 21 0 17 0 9 27 Immune system disorders 3 71 0 184 0 42 Infections and infestations 118 350 0 298 5 123 570 Injury, poisoning and procedural complications 44 128 0 325 2 19 311 Investigations 60 201 0 411 1 91 341 Metabolism and nutrition disorders 47 118 0 136 1 44 171 Musculoskeletal and connective tissue disorders 47 1113 0 2840 14 1130 750 Neoplasm benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) 8 14 0 4 0 0 22 Nervous system disorders 244 1407 0 3450 29 1029 1592 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions 0 7 0 32 0 0 11 Product issues 0 0 0 5 0 0 3 Psychiatric disorders 31 205 0 279 5 59 297 Renal and urinary disorders 23 67 0 86 1 12 112 Reproductive system and breast disorders 1 24 0 41 1 14 26 Respiratory, thoracic ans mediastinal disorders 197 472 0 693 5 171 713 Skin and subcutaneous tissue disorders 19 503 0 806 3 337 549 Social circumstances 6 68 0 30 0 7 51 Surgical and medical procedures 13 20 0 30 0 1 45 Vascular disorders 74 229 0 386 3 108 372 TOTAL 2283 8996 0 19095 127 6627 5936 MODERNA 24 avril 2021 Fatal Not Recovered/ not resolved Not specified Recoverd /resolved Recoverd /resolved with sequelae Recovering /resolving unknown

TOZINAMERAN (PFIZER) 24/04/2021 Fatal Not Recovered/ not resolved Not specified Recoverd /resolved Recoverd /resolved with sequelae Recovering /resolving unknown Blood and lymphatic system disorders 40 3052 0 3842 101 3082 1200 Cardiac disorders 522 1067 0 3297 122 1242 1314 Congenital, familial and genetic disorders 3 12 0 11 1 6 17 Ear and labyrinth disorders 3 1152 0 1641 79 861 577 Endocrine disorders 0 36 0 17 4 21 34 Eye disorders 6 1086 0 1792 71 955 907 Gastrointestinal disorders 227 5150 0 17617 363 7308 4137 Genereal disorders and administration site conditions 1459 17263 0 57141 749 24116 15359 Hepatobiliary disorders 16 56 0 31 7 54 55 Immune system disorders 20 290 0 1629 50 651 726 Infections and infestations 527 2167 0 2258 97 1876 3449 Injury, poisoning and procedural complications 89 482 0 825 34 454 2113 Investigations 168 1317 0 2838 80 1315 2032 Metabolism and nutrition disorders 91 524 0 861 29 445 642 Musculoskeletal and connective tissue disorders 47 9875 0 27648 423 12300 5876 Neoplasm benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) 7 44 0 10 5 9 76 Nervous system disorders 425 11896 0 33692 783 13925 8655 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions 7 20 0 47 19 34 68 Product issues 0 6 0 9 0 5 60 Psychiatric disorders 63 1048 0 2627 65 974 1417 Renal and urinary disorders 66 186 0 260 17 156 278 Reproductive system and breast disorders 1 320 0 307 13 171 237 Respiratory, thoracic ans mediastinal disorders 523 2709 0 5422 222 2881 2898 Skin and subcutaneous tissue disorders 335 2209 0 7127 146 3471 2842 Social circumstances 6 112 0 122 4 38 157 Surgical and medical procedures 8 19 0 52 5 23 17 Vascular disorders 165 1349 0 3692 112 1555 1470 TOTAL 4824 63447 0 174815 3601 77928 56613 TOZINAMERAN (PFIZER) 24/04/2021 Fatal Not Recovered/ not resolved Not specified Recoverd /resolved Recoverd /resolved with sequelae Recovering /resolving unknown

ASTRA ZENECA 24 avril 2021 Fatal Not Recovered/ not resolved Not specified Recoverd /resolved Recoverd /resolved with sequelae Recovering /resolving unknown Blood and lymphatic system disorders 64 2269 0 1121 53 1315 585 Cardiac disorders 199 1422 0 3238 174 1571 994 Congenital, familial and genetic disorders 2 15 0 11 2 17 29 Ear and labyrinth disorders 0 1880 0 1417 97 1136 651 Endocrine disorders 2 44 0 32 2 35 41 Eye disorders 5 2752 0 2626 112 1761 1037 Gastrointestinal disorders 62 12243 0 26783 769 14140 7484 Genereal disorders and administration site conditions 495 38406 0 73206 2054 46568 24390 Hepatobiliary disorders 13 74 0 41 3 65 62 Immune system disorders 7 309 0 558 42 508 434 Infections and infestations 99 2804 0 3354 248 3051 1342 Injury, poisoning and procedural complications 18 1006 0 1139 47 835 1344 Investigations 21 1994 0 4674 120 2196 992 Metabolism and nutrition disorders 18 2039 0 2445 93 1888 573 Musculoskeletal and connective tissue disorders 16 24974 0 33007 1084 23142 7455 Neoplasm benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) 4 37 0 17 2 40 46 Nervous system disorders 244 29933 0 48274 1949 29153 16923 Pregnancy, puerperium and perinatal conditions 0 15 0 36 6 23 31 Product issues 0 22 0 15 3 7 5 Psychiatric disorders 12 2367 0 3604 147 2080 1902 Renal and urinary disorders 11 489 0 620 32 388 256 Reproductive system and breast disorders 0 811 0 584 28 450 327 Respiratory, thoracic ans mediastinal disorders 171 4845 0 4662 309 4036 2980 Skin and subcutaneous tissue disorders 10 6738 0 7599 259 5702 4817 Social circumstances 3 81 0 153 6 55 69 Surgical and medical procedures 12 120 0 102 10 106 33 Vascular disorders 91 2254 0 2782 139 2166 1519 TOTAL 1579 139943 0 222100 7790 142434 76321 ASTRA ZENECA 24 avril 2021 Fatal Not Recovered/ not resolved Not specified Recoverd /resolved Recoverd /resolved with sequelae Recovering /resolving unknown

Sur la page d’accueil de la « base de données européenne des rapports sur les effets indésirables suspectés des médicaments », où sont recensés ces effets secondaires (www.adrreports.eu/fr/index.html), on trouve cette mise en garde : « Les informations publiées sur le présent site internet concernent des effets indésirables suspectés, par exemple des événements médicaux ayant été observés après l'utilisation d'un médicament, mais qui ne sont pas obligatoirement liés ou dus au médicament. Les informations sur les effets indésirables déclarés ne doivent pas être interprétées comme signifiant que le médicament ou la substance active provoque l'effet observé ou que son utilisation présente un risque. Seules une analyse détaillée et une évaluation scientifique de toutes les données disponibles permettent de tirer des conclusions robustes sur les bénéfices et les risques d'un médicament. »

Cette mise en garde est surprenante. En effet, un lien concernant spécifiquement les « vaccins » contre la Covid-19 est présent sur cette page d’accueil vers le rapport analysant les chiffres ci-dessus. Ayant cliqué sur ce lien le 25 avril, je n’ai pas été orienté vers ledit rapport, de sorte que je n’ai pas été en mesure de le retrouver en suivant les indications fournies par le site (cela ne préjuge pas de ce que d’autres internautes trouveront si des modifications sont ultérieurement apportées sur ce site). On pourra aussi se reporter à mon précédent article sur ce point.

Pourquoi cette mise en garde et ce lien qui concerne spécifiquement la Covid-19 sur la page d’accueil du site adrreports.eu ? Peut-être parce que des « experts » interrogés dans les « grands médias » expliquent depuis le mois de février 2021 que ces effets secondaires, quelle que soit leur quantité, ne doivent en aucun cas être interprétés comme pouvant être attribués aux « vaccins » contre la Covid-19, et ce alors même que pas loin de deux millions d’effets secondaires sont officiellement « susceptibles » d’être liés aux « vaccins » sur ce site. (Au rythme de la vaccination dans l’UE et de l’accroissement exponentiel des effets secondaires, on atteindra ces deux millions d’effets secondaires d’ici quelques jours.) On constate enfin que cette mise en garde reprend presque à l’identique les propos des « experts », quel que soit le caractère invraisemblable de l’affirmation.

Quand on compare le nombre d’effets secondaires recensés officiellement sur le site d’EudraVigilance à ceux qui sont régulièrement cités dans les « grands médias », infiniment inférieurs (quelques dizaines de décès, etc.), on ne peut que se demander quelles sont les sources des journalistes et quelles procédures ils mettent en œuvre pour vérifier ces chiffres avec rigueur.

J’ajouterai un témoignage personnel. Je connais des personnes dont des proches, juste après avoir été vaccinés, ont été hospitalisés, gravement malades, sans la Covid-19, ou ont attrapé la Covid-19 et ont été hospitalisés, dans un état grave ou non, ou encore sont décédés. À ma connaissance, aucun de ces cas n’a été déclaré et répertorié sur le site d’EudraVigilance, ce qui m’amène à poser une question à tous les lecteurs et à toutes les lectrices de cet article : Connaissez-vous quelqu’un ayant subi des effets secondaires graves après avoir été vacciné ? Écrivez-le dans les commentaires et précisez si oui ou non cet effet secondaire a été répertorié au niveau européen sur le site d’EudraVigilance. Si vous ne savez pas si l’effet secondaire a été recensé officiellement par le personnel médical, vous pouvez le lui demander.

Pourquoi ai-je précisé « des effets secondaires graves » ? Parce que l’un des arguments préférés de ceux qui affirment que les effets secondaires dus aux « vaccins » sont sans importance est le fait que ces effets secondaires seraient toujours mineurs : une fièvre légère presque toujours, et toujours passagère… C’est un mensonge, les chiffres d’EudraVigilance permettent de l’affirmer. Car même si « scientifiquement », comme l’affirment les « experts », rien n’est prouvé, comment affirmer que près de deux millions d’effets secondaires dont près de dix mille morts sont légers et passagers ?…