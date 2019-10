Bioéthique 2019 (3) : adoption du projet de loi, PMA, filiation, don de gamètes, transhumanisme, embryons…

@Nicolas_M

« La démocratie, c’est bien avec un peuple capable de raisonner, ayant comme source d’information des médias objectifs, avide de débats raisonnés et non passionnés. »

Nous somme bien d’accord. J’ai bien précisé que ce sont nos dirigeants qui prétendent que nous somme en démocratie : je n’ai jamais dit que nous y étions effectivement (et nous n’y sommes pas, de fait).

« Coupez vous des réseaux sociaux et des médias ne serait-ce qu’un mois, puis allumez votre télé, vous aurez envie de gerber tellement chaque seconde est dévoyée, faite pour influencer l’auditeur. »

En effet. pour ma part je ne suis pas sur les réseau sociaux, je trouve cela bien trop superficiel. Je ne suis pas non plus un accro au smartphone. J’ai arrêté de regarder la télé depuis plusieurs années déjà et elle pourrie dans mon grenier.

« La télé est une drogue dure à laquelle 98% des français sont accros. Et comme toute drogue, elle biaise la perception de la réalité et influence son consommateur. »

Oui, la télé étant un média dans lequel passe essentiellement des émissions abrutissantes et, de mon point de vu, complètement inintéressantes. Cela à un impact négatif sur un grand nombre de téléspectateurs.

Mais, il faut raison garder, les français, dans leur ensemble ne sont pas aussi idiots que vous le pensez : « 98% des français sont accros » est quelque peut excessif. En effet, le nombre de téléspectateurs est plutôt de 45 millions (sur une population de 70 millions environ) : nous somme donc loin des 98%. Qui plus est, la tendance est que les jeunes regarderai de moins en moins la télé

Je ne nie pas la puissance de nuisance de la télé et l’impacte qu’elle a actuellement, mais il faut bien penser que la situation actuelle ne va pas rester figée et elle n’est pas aussi dramatique que vous voulez la dépeindre.