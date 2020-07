Bioéthique 2020 (6) : attention, un train peut en cacher un autre !

Rarement en accord avec les articles de Rako, cette fois j’approuve pleinement. Et même le félicité pour sa capacité à prendre ses distance avec son pari (LREM). J’aimerais contribuer en apportant un éclairage astrologique (Jung). Le mariage homosexuel et ses avancées égalitaire sont propres au signe du verseau et surtout Uranus (un uranien est un homosexuel et uranus est la planète mythologique du ciel-arc-en-ciel). Les avancées sociétales ont vraiment commencé avec le passage d’Uranus dans son propre signe (le verseau-liberté-égalité fraternité, opposé au signe du lion-monarchie). Avec le Covid, les avancées sociétales prennent un coup dans l’aile (retards et autre). ON veut donc passer en force. Attention, maintenant Uranus est dans le signe le plus conservateur, traditionaliste et attaché à ses terres(l’inverse de l’universaliste : exemple : la Hongrie). En plus, il est en chute dans ce signe, donc impuissanté. Avec l’arrivée de Pluton le justicier) en verseau en 2024, des scandales vont sortir : imaginons des enfants qui se révoltent et vont en justice, des couples qui se révèlent consanguins, des drames terribles comme ce père homo qui adopte un enfant qui se révèle psychotique et qu’il « regrette »,..., la liste est longue). Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui défendent cette loi. Quand le vent tournera et qu’il seront accusés d’avoir accouché d’une monstruosité, je ne voudrais pas être à leur place. Si j’avais su,... Trop tard mes cocos,...Et ne m’accusez d’extrême-droitisme, je ne suis ni raciste et pour le droit à l’avortement (cf : Vlaams Belang en Belgique).