Bioéthique 2021 (12) : la PMA pour toutes les femmes désormais autorisée en France.

Dieu offre a la la Nature le miracle de la naissance, un enfant naît d’un père et d’une mère, il hérite de fait d’un tissu familial, bénéficie de la transmission d’un héritage culturel, d’un patrimoine qui participe à son équilibre et son épanouissement, qu’il transmettra lui-même par la suite à sa progéniture.

Même si tous les enfants n’ont pas de père ou de mère qui les élève (soit décédé, soit divorcé, etc...) il n’en reste pas moins que l’enfant peut avoir la connaissance de ses origines et de sa famille.

Ce droit naturel fondamental, savoir qui l’on est et d’où on vient, va lui être retiré.

L’enfant qui vient au monde, n’aura qu’une mère, voire deux, et bientôt juste un papa ou deux papas (ou trois avec la manipulation génétique), il devient un objet échangé ou acheté dans un laboratoire médical pour assouvir le désir égoïste de gens irresponsables qui se permettent de défier la loi naturelle au mépris des besoins de l’enfant.

La famille, ce socle de la civilisation occidentale depuis près de deux millénaires, est en train de s’effondrer sous les coups de boutoirs du socialisme progressiste expérimental.