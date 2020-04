Boris Johnson lutte contre le coronavirus.

Un peu HS, sauf que cela concerne Rakotoarison.

Cet auteur nous a abreuvé d’articles sur Vincent Lambert et le refus qu’il avait de mettre fin aux souffrances de Vincent, alors même que Vincent avait clairement exprimé sa volonté de ne pas subir un acharnement thérapeutique.

Que pense maintenant Rokotoarison du décret NOR no 0077 publié le 18 mars 2020, signé par Véran et Philippe, décret qui autorise l’administration de Rivotril à des patients inconscients et en détresse respiratoire (essentiellement dans les EHPAD. Décret qui, de fait, légalise l’euthanasie sans consentement.



Personnellement, je suis totalement favorable à l’euthanasie, mais en y assortissant une condition stricte : LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DU PATIENT.

La principale contre-indication du Rivatril, c’est la détresse respiratoire (voir le Vidal).

Administrer le Rivatril précisément à un patient en détresse respiratoire, c’est l’envoyer à la mort, certes sous sédation, mais mort tout de méme.

Et cela SANS consentement éclairé du patient (sauf cas où des directives anticipées existent). Alors, il faut appeler les choses par leur nom, il s’agit d’homicides.

Les gens qui ont signé ce décret, Véran et Philippe sont présumés responsables d’homicides et sont passibles de la Cour d’assise.

Cela ne dispense pas les gouvernements successifs (ceux des présidents pieds-nickelés, Sarkozy, Hollande, Macron) de complicité pour avoir mené une politique de destruction du système de santé français au nom d’une politique de comptable besogneux et de respect d’un norme de l’UE, les 3 %, dont on se demande quel sens a cette norme du point de vue économique.

Alors, Rakotoarison, partagé entre vos théories moyenâgeuses et votre soutien inconditionnel à la macronie et. plus généralement, à toutes les forces rétrogrades ?

Vu votre absence de courage intellectuel, je n’attends pas trop une réponse de votre part.

J’ATTENDS UNE RÉPONSE, ESPÈCE DE PETIT SALAUD.

Et, croyez-moi, je n’ai pas l’habitude d’être grossier, mais ce type me répugne.