Briser le mur de leur silence

Bonjour Nabum, ayant travaillé avec des autistes, il faut savoir que pour atiendre le mur qui nous sépare de leur forteresse, l’animus (ou animal) est encore le meilleur messager. L’équitation (ou hypothérapie ) est magique. Comme tout le monde le sait sur ago (rats ou RA), mon prénom est michèle et une de mes autistes m’appelait toujour : MISSEL, ce qui touchait à un moment traumatique de mon histoire personelle : ma petite communion (pas commission). Ma mère et ma grand-mère avaient cousu en amour ma ROBE de mariée, avec voiles et tout le tra-la-la (qui ne risquait pas m’envoyer au septième ciel, ceinturée de partout). IL faut savoir que les trois jours avant la communion, il faut être « pur » pour se marier avec Dieu. Mais comme je ne pouvais m’em« pêcher » de mettre ma belle robe et jouer dans le jardin, mes deux mères (Anne et Marie, les poupées gogognes), firent contrainte de laver trois fois la ROBE qui n’etait pas de SAPHIR. Etant le seule a porter durant la communion, une Robe qui sortait du cadre STRICT, je fus particulièrement troublée et ne su réciter mes prières, le Missel étant retourné à l’envers, et tous les regard étaient tournés vers moi et surtout celui du Curé dont il faut avouer recelait quelques vices déplaisants. http://www.paroisse-val-escaut.be/spip.php/ecrire/ecrire/spip.php?article436. amusant se moment « tragico-comiqua au pays des cramiques » eut sa revanche. La statue de Saint Hermès Patron de Renaix et tombée et s’est écrasée au sol.

À Russeignies : la « chute » de saint Hermès

L’église de Russeignies est une halte dans le parcours du « Fiertel ». Le curé du village accueille les reliques de saint Hermès et la paroisse de Russeignies propose une pause aux pèlerins pour le repas. Le curé Philippe Tonneau va à leur rencontre et les emmène vers l’église de Russeignies où la châsse est déposée pour la vénération de la relique et un salut.

C’est là que s’est produit l’incident. Déposée sur des tréteaux de bois face à l’autel, la châsse s’est retrouvée par terre.

Plus de peur que de mal, miracle : pas de dégâts à la châsse, et pas de blessés parmi les porteurs.

Après l’incident et le salut, la procession s’est remise en route, via la ferme Saint-Hermès à la limite de Russeignies.. Merci pour ce bel hommage à la Lozère, et sous le visage qui sort des Murs de Jéricho. Mende n’est-il pas associé au village dont venait le dieu du ciel qui accompagna Jehanne ? https://books.google.be/books?id=u2obiJcTXGkC&pg=PA120&lpg=PA120&dq=Mende+dieu+du+ciel&source=bl&ots=_MbNW_3ZNd&sig=RvaA16ab1gR9YtNHFBynfqdLBTY&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwi17Lzs_NzbAhXDI1AKHZEyC1AQ6AEIjAEwFw#v=onepage&q=Mende%20dieu%20du%20ciel&f=false