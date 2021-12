Et si, pour rester en bonne santé et s'assurer que notre système immunitaire est en pleine forme, il suffisait simplement dans un mode de vie sain de boire du vin rouge.

Buvons du vin rouge pour lutter contre les virus mutants

L’hiver est là et l’état d’urgence de notre pays face aux infections entraîne une panique générale de tous les angoissés de la maladie.

Une solution s’offre pourtant ! La consommation de vin rouge !

Des études suggèrent que le vin rouge peut aider à renforcer notre immunité lorsqu’il est consommé avec modération.

Le vin plus de 8 000 ans d’histoire

Le vin existe depuis plus de 8 000 ans et il se vend dans le monde plus de trente milliards de bouteilles de vin par an. Du novice au passionné, quand le vin se boit avec parcimonie, ses effets bénéfiques sont démontrés.

400 avant Jésus-Christ, Hippocrate, fondateur de la médecine moderne disait : « Le vin est une chose merveilleusement appropriée à l'homme si, en santé comme en maladie, on l'administre avec à-propos, en juste mesure suivant la constitution individuelle. »

En 1840, en Angleterre : le vin ne se vend qu’en pharmacie, il est rangé au rang des principaux médicaments à disposition des médecins.

1822-1895, Louis Pasteur, scientifique français recommandait : « Le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons. »

Années 90, la révélation du French Paradox : « Le pouvoir des polyphénols du vin rouge sur la santé avec le resvératrol réduit de 40 % les maladies coronariennes. »

Au fil de l'histoire, le vin a une présence intrinsèque au cœur de la santé de notre humanité.

Les consommateurs de vin rouge immunisés

Ce sont les prébiotiques des polyphénols du vin rouge qui activent la flore intestinale des consommateurs de vin. Ils influencent la croissance de groupes bactériens capables de produire des avantages pour notre santé.

Plusieurs études démontrent que la consommation quotidienne de polyphénols de vin rouge sur 4 semaines augmente le nombre de groupes des bonnes bactéries : « Enterococcus ; Prevotella ; Bacteroides ; Bifidobacterium ; Bacteroides uniformis ; Eggerthella lenta et Blautia coccoides–Eubacterium rectale ( P < 0,05). »

Ces tests montrent que la consommation de vin rouge favorise le microbiote intestinal chez les consommateurs de vin rouge. Cette étude est enregistrée sur controlled-trials sous l’identification ISRCTN88720134.

Les polyphénols du vin rouge modifient donc la composition microbienne intestinale par leurs propriétés anti-microbiennes.

Le resvératrol contre les virus mutants

Les polyphénols sont composés d'antioxydants comme les procyanidines et le resvératrol contenus dans les baies et la peau du raisin. Lors de la transformation du jus de raisin en vin, ces antioxydants restent présents.

Et comme de plus en plus d'études scientifiques le démontrent, le resvératrol a la capacité de renforcer notre système immunitaire.

En fait, il aide notre organisme à créer des molécules anti-inflammatoires. Ce qui améliore considérablement notre système immunitaire pour lutter contre les virus mutants.

Le resvératrol aide les bactéries intestinales saines à se développer et limite la production d’agents pathogènes. Il stimule la production des leucocytes qui jouent un grand rôle dans la réponse immunitaire adaptative en renforçant l'immunité de notre organisme face aux rhumes et aux virus. Ainsi, grâce au resvératrol du vin rouge, les bonnes bactéries de notre flore intestinale se renforcent et notre immunité devient plus forte.

Pinot noir et Malbec les meilleurs prébiotiques

Les cépages à forte teneur en tanins comme le Pinot noir et le Malbec sont des antioxydants qui présentent des taux particulièrement élevés de resvératrol. Ces vins rouges fruités renforcent notre système immunitaire.

Pour les chercheurs, ces résultats s'expliqueraient par la richesse du vin rouge en polyphénols. Naturellement présents dans les raisins et les vins, ils possèdent des vertus antioxydantes, qui servent de carburant aux bactéries présentes dans notre organisme. C’est l’une des plus grandes études consacrées aux effets du vin rouge sur les intestins. Sur près de 3 000 personnes dans 3 pays différents, comme l’explique dans un communiqué Tim Spector.

Le resvératrol contenu dans le vin est donc favorable au renforcement du système immunitaire par l’activation des bonnes bactéries intestinales. De plus, l’acide tannique présent dans le vin inhibe l'activité d’enzymes porteuses de virus en stoppant directement leur progression. On le sait, plus notre flore intestinale est forte et plus elle lutte activement contre les maladies. Les polyphénols du vin exercent donc un effet prébiotique sur notre santé.

Un seul verre de vin rouge par jour

Maintenant, nous comprenons pourquoi une consommation de vin rouge est bénéfique pour notre microbiote intestinal. Mais, quelle quantité de vin devons-nous consommer pour avoir les effets expliqués ci-dessus ?

Les résultats d’une étude démontrent que la consommation d’un seul verre de vin rouge par jour de 25 centilitres augmente les bonnes bactéries de notre microbiote intestinal.

Les chercheurs du King's College London ont trouvé une explication aux effets positifs déjà observés. Même si, cette étude a été la première à démontrer qu’une consommation régulière et modérée de vin rouge pouvait avoir un effet notable sur la croissance des bonnes bactéries de notre flore intestinale. Les chercheurs affirment qu’une consommation modérée d’un verre de vin rouge au dîner suffit à renforcer notre système immunitaire.

Sources :

Étude : Les bienfaits du vin rouge sur la santé et l'avenir du resvératrol en tant que médicament : https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01417875/document

LCI : Boire du vin rouge (avec modération) serait bon pour les intestins : https://www.lci.fr/nutrition/boire-du-vin-rouge-avec-moderation-serait-bon-pour-les-intestins-selon-une-etude-sante-2130725.html

Medisite : Consommer du vin rouge serait bon pour les intestins

https://www.medisite.fr/alcool-consommer-du-vin-rouge-serait-bon-pour-les-intestins.5530353.721180.html

Oxford Academic : Sign In Register The American Journal of Clinical Nutrition : https://academic.oup.com/ajcn/article/95/6/1323/4568378

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

Rédigé par : Jenny Lloret

https://www.youtube.com/c/JennyLloretOFFICIEL/channels