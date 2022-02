’’C’est la dose qui crée le danger’’

Pourquoi certains ont-ils des effets secondaires et d’autres pas ? Transcription 3 mn



Question : « Dr Ruby, pourquoi certaines personnes ont-elles d’horribles effets secondaire avec l’injection et d’autres seulement des effets bénins ou inexistants ? »

Dr Ruby : « C’est une quetion très importante et vraiment on me la pose très souvent. Je conseille aux gens de se rendre sur la site clinicaltrials.gov et de chercher le numéro de l’essai de Pfizer, puisqu’ils sont en train d’étudier les injections en ce moment. Dans le protocole qu’ils ont déposé auprès du gouvernement fédéral vous verrez un certain nombre de « bras » différents.

En d’autres termes, les trois phases Une, Deux et Trois se déroulent en même temps. Nous vous avons dit que si vous prenez une de ces injections, vous êtes dans l’essai, mais vous ne savez pas dans quelle phase vous êtes, parce qu’ils font les trois phases en même temps et c’est en fait illégal dans les règles de la FDA ; et c’est dangereux car les données de la phase 1 sont sensées alimenter la phase 2 et chaque phase suivante utilise les informations de la précédente.

Pour revenir sur ce protocole dans clinicaltrials.gov vous verrez qu’il y a différents dosages et un bras de placebo. Nous ne savons pas quels pourcentages de gens vont tomber dans tel ou tel groupe, nous appelons ça des bras. Il y a un bras d’étude pour 5 µg d’ARNm, 10 µg, 20 et 30 µg. Et je tiens à prévenir les gens que pour les rappels à venir il y a deux bras qui comprendront en plus, 100 µg et (incompréhensible : 2’04« ?).

Le document récemment publié par la société qui révèle toutes les informations censées avoir été rédigées, pour en avoir parlé avec Karen Kingston « Les Vaccins ARNm sont de véritables poisons…Ce ne sont pas des vaccins, ils sont destinés à empoisonner les adultes et les enfants ! » , il y aura aussi une référence à 250 µg !

C’est »le bras de la colline au sommet de la colline !" Et parce que ces entreprises sont malhonnêtes et frauduleuses, elles ne divulgueront pas ce qu’elles devraient (et pour cause, si ce qu’elles font est illégal !!!). Nous ne savons pas qui reçoit quoi, où et quand. Donc évidemment des réactions différentes pour des personnes différentes. C’est une roulette russe de dosages. »