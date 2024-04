C’est le printemps, le moustique-tigre revient !

Le moustique-tigre est synonyme de maladies infectieuses émergentes. Il peut transmettre les virus responsables de la dengue, du chikungunya et de zika. Comment éviter qu’il ne pullule et s’en débarrasser ?

Rayures blanches et noires

Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, le moustique tigre est surtout reconnaissable à ses rayures blanches et noires. Petit, il fait à peine la taille d'une pièce d'un centime d'euro. Actif principalement le matin et le soir, il se distingue des autres moustiques par son absence de bruit caractéristique, ce qui le rend difficile à repérer lorsqu'il s'approche.



La chasse aux eaux stagnantes

Le retour du moustique tigre est signalé avec l'arrivée du printemps, période propice aux journées ensoleillées et à la chaleur. Les médias mettent en garde contre cette réapparition saisonnière, notamment France 3 Occitanie qui conseille sur les moyens de prévention contre les piqûres. En Bretagne, les autorités locales encouragent les habitants à signaler la présence de ces insectes. On suggère déjà de retirer les sources d'eau stagnante afin de prévenir leur prolifération, notamment dans les régions où les premières larves ont été détectées, profitant des conditions météorologiques favorables. Humidité et chaleur favorisent l'éclosion des oeufs.



Transmission par piqûre

La transmission de maladies par piqûre est un sujet préoccupant, notamment en ce qui concerne le moustique tigre. Bien qu'il ne transmette pas systématiquement de virus à chaque piqûre, il peut néanmoins véhiculer des agents pathogènes qu'il a préalablement contractés et les transmettre lors de piqûres ultérieures. En tant que vecteur de virus, il contribue à la propagation de maladies telles que la dengue, le chikungunya et zika. En 2022, les autorités sanitaires françaises avaient enregistré 272 cas importés de dengue en France, ainsi que 22 cas de chikungunya et 3 cas de zika (derniers chiffres). De plus, 65 cas autochtones de dengue ont été signalés en Occitanie, en Paca et en Corse, provenant de piqûres survenues dans ces régions métropolitaines. Désormais, toutes les régions de France sont concernées.

3 maladies infectieuses émergentes

Le chikungunya, la dengue et le zika sont de nouvelles maladies émergentes (comme l’infection au VIH, le covid ou ébola…). Elles peuvent ne pas présenter de symptômes et passer sans qu’on ne le sache. Mais elles peuvent aussi présenter des symptômes sérieux. Le chikungunya est ainsi connu pour être la maladie de l’homme courbé avec ses douleurs articulaires qui peuvent persister. Il existe un vaccin contre le chikungunya mais il concerne les personnes adultes qui ont déjà été touchées et qui habitent dans les zones où la maladie a été déclarée de façon endémique. Il existe une forme pédiatrique de vaccin à l'essai contre le chikungunya. La dengue peut avoir des formes hémorragiques ou avec syndrome de choc mortelles. Zika peut toucher les muscles de la respiration.



Moustique mondial

L'espèce invasive du moustique tigre, identifiée sous le nom scientifique aedes albopictus, a étendu son territoire à l'échelle mondiale, à l'exception de l'Antarctique, selon les données de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses). Originaire de l'Asie du Sud-Est, ce moustique possède une remarquable capacité d'adaptation, passant aisément de son habitat naturel, la forêt, à l'environnement urbain. Il pond ses œufs dans divers récipients et se nourrit de sang humain, facilitant ainsi la transmission de virus responsables de maladies telles que zika, chikungunya et la dengue. On a signalé d’ailleurs, une épidémie de dengue alarmante en Guyane et au Brésil notamment.

Prévention

Pour prévenir l'apparition des moustiques tigre, il est essentiel d'adopter des mesures préventives efficaces. Il est crucial d'éviter la stagnation d'eau dans les récipients ou réservoirs en proscrivant l'utilisation de pots, vases, arrosoirs, seaux et autres objets susceptibles de retenir l'eau. Si leur élimination n'est pas possible, il est recommandé de les couvrir. De plus, il est important de maintenir ses gouttières propres. Les moustiques tigre ont une faible mobilité et se déplacent généralement sur un périmètre d'environ 150 mètres autour de leur lieu de naissance. Cependant, ils se sont largement propagés à travers le monde grâce aux moyens de transport humains. Lorsque vous observez un moustique tigre, il est probable qu'il soit né à proximité. L'implication de chacun est nécessaire pour freiner la propagation de ces insectes nuisibles. Ainsi, l'action visant à éliminer le moustique tigre doit se concentrer sur ses éventuels lieux de ponte.

Pour signaler sa présence et participer à son éradication, vous pouvez vous connecter sur ce site gouvernemental.

Pierre Luton alias Pluton, journaliste santé SEO

Photo moustique-tigre, licence Creative commons