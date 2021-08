Campagne de vaccination massive : qui décide vraiment ?

"C'est de la folie, ça n'a pas de sens, tout ce qu'on nous dit, n'est pas de la science. Coronafolie... Surfez sur la peur, non mais tu divagues, sur les plateaux, des docteurs, des marchands de vague..." (Coronafolie, Christoff)

La politique sanitaire en France relève d'un vrai film d'horreur absurde...

Avec la constitutionnalisation du pass sanitaire, les vaccinés, gros contaminateurs, vont infecter les personnes non vaccinées qui auront payé leur test PCR afin de prouver qu'elles ne sont pas infectées.

Les Académies de Médecine, de Pharmacie et de Sciences viennent quant à elles de faire, de manière conjointe, l'apologie du vaccin ARNm et de la "vaccination universelle" sur la base d'arguments totalement biaisés.

Les cas de COVID suspectés, vingt fois plus nombreux que les cas de COVID confirmés par PCR et présents en quantité similaire dans le groupe vaccin (1594) et le groupe placebo (1816), ne sont en effet même pas reportés dans les études finales sur les vaccins ARNm... (FDA, Suspected COVID-19 cases, p42).

Ces études de mise sur le marché ne sont mêmes pas réalisées en double aveugle : effet placebo garanti dans la population...

Aucune étude de carcinogénicité, d'immunotoxicité, aucune prise de sang sur les vaccinés dans les groupes d'études... alors qu'une augmentation des D-dimères post-vaccination, biomarqueurs des troubles de la coagulation, a été signalée par des médecins. Il y a donc sûrement une sous-estimation de la mortalité par incidents cardiovasculaires post-vaccination et induite, au moins en partie, par la vaccination, notamment chez les personnes âgées à risque...

L'Etat, les institutions et les médias font passer les publicités éhontées de la technoscience commerciale désignées par l'industrie pharmaceutique pour de la science.

Au Chili, les données de terrain montrent que l'immunité naturelle est très supérieure à la vaccination pour prévenir les hospitalisations et mettre fin à l'épidémie :

"Les personnes ayant fait une infection ancienne au Covid-19 sont protégées à 100% contre le variant Gamma ; mieux que les vaccinées ! Les personnes non vaccinées, sans antécédents de Covid ont des charges virales inférieures (Ct) aux vaccinés !" ReinfoCovid, 4 août 2021

L'immunité naturelle peut être favorisée par une alimentation végétale saine, réduisant les risques de COVID modérée à grave d'au moins 73%, et si nécessaire, par une prise en charge et un traitement précoce de la COVID-19.

Contrairement à ce qu'affirment les Académiciens, parlant de "lourdes conséquences" en ce qui concerne l'infection naturelle, les personnes non à risque, une majorité de la population, et notamment les jeunes, sont pour beaucoup asymptomatiques ou ne font qu'un "mauvais rhume" lorsqu'ils sont infectés par le variant delta.

Raison de plus de promouvoir l'immunité naturelle face à ce variant moins létal et moins dangereux, comme le recommandait déjà la Déclaration de Great Barrington en 2020, et ce afin d'assurer une protection plus efficace d'une grande partie de la population contre l'apparition ou la propagation possible de variants plus dangereux dans le futur, qui ont toujours un train d'avance sur la vaccination.

Selon le Pr Luc Montagnier, la vaccination massive est "une erreur stratégique qui impacte l'avenir de l'humanité".

Comme l'affirment les Pr. Jay Bhattacharya, Pr Sunetra Guptanous et Pr Martin Kulldorff, nous devons réinstaurer la confiance dans la Santé Publique en reconnaissant l'immunité naturelle et en réservant les vaccins COVID aux personnes les plus vulnérables.

Illustration : Coronafolie par Christoff BZH