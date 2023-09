Une équipe de chercheurs de l’Institut Curie précise le mécanisme de la réparation des cellules cancéreuses dans le cadre du cancer du sein et du cancer de l’ovaire. Elles aussi avoir trouvé une parade pour contre cette réparation et tuer les cellules atteintes.

Dans le cadre de la recherche sur le cancer, des chercheurs de l'Institut Curie ont observé une enzyme connue sous le nom de polymérase théta. Celle-ci est impliquée dans la réparation des cellules touchées par le cancer du sein et de l'ovaire. Elle intervient lors de la phase dite de mitose durant laquelle les cellules se divisent. Elle permet aux cellules cancéreuses abimées de se restaurer. Elle permet donc au cancer en cours de se développer.

Cette recherche, récemment publiée dans la revue Nature, met également en lumière l’existence d’un inhibiteur potentiel qui pourrait bloquer l'action de cette enzyme, entravant ainsi la croissance tumorale. Ces travaux ont déjà abouti à des tests considérés comme prometteurs in vivo, précise France inter, et un essai clinique est en cours aux États-Unis, comme mentionné dans l’article publié sur le site de Pierre Luton, journaliste santé SEO.



Quelle est la mission de la polymérase théta ?



La polymérase théta, aussi désignée PolꝊ, joue un rôle clé dans la restauration de l'ADN lors de la mitose. Selon le Dr. Raphaël Ceccaldi, elle une clé dans le cancer du sein et de l’ovaire. « C’est grâce à la compréhension de tels mécanismes que nous pouvons échafauder de nouvelles pistes pour déjouer le cancer. Nos découvertes sur le rôle et le fonctionnement de la polymérase théta dans le maintien de l’intégrité du génome nous laisse entrevoir des perspectives thérapeutiques nouvelles contre le cancer », explique ce chercheur.



Quelles sont les applications possibles ?



En démontant ces mécanismes, on peut envisager de nouvelles stratégies pour contrecarrer le cancer et développer une thérapie ciblée contre les cancers du sein et de l’ovaire. Cette thérapie viserait à inhiber la polymérase théta. Ainsi, les cellules cancéreuses ne pourraient survivre et le cancer serait endigué. La connaissance approfondie de cette enzyme ouvre ainsi de nouvelles voies pour le traitement du cancer.



Comment fonctionne la réparation de l'ADN ?



Les cellules ont un mécanisme interne qui répare l'ADN endommagé, permettant ainsi à l'organisme de se régénérer. C’est un phénomène naturel qui concerne quasiment toutes les cellules. Comme l’équipe du Dr Ceccaldi le démontre, une méthode inédite de réparation de l'ADN a été identifiée sur des cellules cancéreuses. La polymérase Théta intervient dans cette réparation, aidant la cellule tumorale à persévérer. L'objectif est donc de bloquer cette enzyme pour mieux combattre le cancer.

