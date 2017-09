Cancer : mise à jour sur les facteurs de risques

Chaque jour plus de 1000 personnes se voient diagnostiquées un cancer, 400 y succombent. 3 millions de personnes ont ou ont déjà eu un cancer avec souvent des séquelles très handicapantes. C'est la première cause de mortalité en France.

Si les thérapies progressent, leur prix aussi. le coût économique s’élevait ainsi à 14,1 milliards d’euros minimum en 2015, c’est à dire 11 400 euros par patient, pour en moyenne 50% à 60% de guérison, mais avec une variance qui va de 4 à 98% en fonction du type de cancer. Selon l’OMS(Organisation Mondiale de la Santé), le coût annuel mondial de la maladie était estimé en 2010 à 1160 milliards de dollars, le nombre de nouveaux cas devrait quant à lui augmenter encore de près de 70% dans les 20 prochaines années. (ligue-cancer, le Figaro)

Les sources officielles estiment cependant qu’entre 30 et 50% des cancers (OMS), 40 %(ecancer),70%(ligue-cancer) pourraient être prévenus. Des études récentes parlent même 90% (Le Monde) en jouant sur la qualité de notre mode de vie et de notre environnement.

Pour toute personne soucieuse de sa santé, de celle de son entourage et de l'être humain en général, mais aussi des coûts dispendieux que les traitements engagent pour la société, il devient donc intéressant de se sensibiliser et de se remettre à jour régulièrement sur les causes, dont certaines sont souvent méconnues.