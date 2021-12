Ce ne sont pas des smoothies de légumes frais que l’on donne aux malades lorsqu’ils arrivent à l’hôpital...

Suite à une première étude portant sur le personnel de santé de six pays et documentant l'importance d'une alimentation végétale peu transformée pour éviter les formes graves de COVID-19, une nouvelle étude parue début septembre dans le journal "Gut" indiquait que les aliments végétaux sont importants dans la lutte contre la pandémie. Une fois de plus, de telles recherches sont ignorées par les instances de décision médicales et les gouvernements, qui ne considèrent aucunement l'alimentation comme un facteur important de santé publique. Le Haut Conseil de la Santé Publique estimait même qu'entre 2019 et 2023, un seul fruit ou un seul légume par jour est suffisant pour les personnes vulnérables économiquement, et ce alors que le lien entre alimentation, comorbidités, COVID-19 (Merino et al, 2021) et vulnérabilité économique est établi dans de nombreuses études, tandis que les effets préventifs d'une alimentation végétalisée sur la mortalité toute-cause confondue ainsi que la COVID-19 sont documentés (Kim et al, 2018, 2021).

Dans les faits, les hôpitaux sont saturés, non pas à cause des formes graves de COVID-19, mais bien à cause de l'épidémie de maladies cardio-vasculaires et de cancers qui affecte depuis des décennies les populations, particulièrement occidentales, sans qu'aucun état d'urgence sanitaire ne soit déclaré, malgré les millions de morts occasionnés.

La première cause de mortalité au monde, les maladies cardio-vasculaires, pourrait cependant être complètement éradiquée par une alimentation saine et végétale, comme l'indiquent de nombreuses études interventionnelles alimentaires, dont celle qu'a notamment utilisée l'ancien président américain Bill Clinton pour soigner ses propres problèmes cardiaques (Esselstyn et al, 2014).

"La maladie coronarienne est un tigre de papier sans dent et sans griffe qui ne devrait même pas exister, et qui, si elle existe, ne devrait jamais progresser. C'est une maladie bégnine de l'alimentation." Dr C. Esselstyn Jr, spécialiste du renversement des maladies cardio-vasculaires et coronariennes par l'alimentation végétale saine

Ce ne sont pas des smoothies de légumes frais que l’on donne aux malades de la COVID-19 quand ils arrivent à l’hôpital... Pourtant, dans certains cas, cela pourrait suffire à leur éviter la réanimation, du fait que les légumes riches en nitrates favorisent la production endogène d’oxyde nitrique, qui améliore l’oxygénation des tissus tout en étant un anti-viral naturel de l’organisme.

Une alimentation végétale favorise naturellement la production d'oxyde nitrique endothélial (Bondonno et al, 2016), une molécule importante pour une bonne santé cardio-vasculaire et montrée être réduite dans le cadre de la COVID-19 (Green, 2020). La défaillance de l'organisme à produire de l'oxyde nitrique est documentée chez les non survivants de la COVID-19, présentant des taux sérologiques supérieurs de nitrates et de nitrites. L'oxyde nitrique est de plus connu depuis plus de vingt-cinq ans comme un élément important dans le cadre de la protection contre les infections, notamment pulmonaires (Green, 1995).

C'est donc une course contre la montre que l'organisme infecté doit faire pour restaurer ses fonctions endothéliales, mais qui est perdue d'avance lorsque le malade se nourrit ou est nourri avec des aliments qui réduisent la fonction endothéliale -comme les graisses et les protéines animales - qui est parfois déjà sévèrement limitée du fait de comorbidités préexistantes.

De ce fait, la nourriture par sonde gastrique que l’on donne aux malades en réanimation apparaît comme une aberration sanitaire, faite de concentrés artificiels de protéines animales, de graisses et de suppléments alimentaires vitaminés... sans aucune fibre végétale, alors que l’on sait pertinemment que les graisses encouragent les infections virales et leurs conséquences délétères, et ce, expérimentalement depuis au moins 1981 (Levy et al , 1981), tandis que les bénéfices des fibres pour la santé, notamment pour contrer l’inflammation, sont ignorés par les autorités de santé, tout comme l'alimentation saine l'est en cette période de pandémie.

Ce n'est pas non plus un hasard si la seule intervention alimentaire cliniquement documentée être capable de rallonger les télomères, protections des bouts des chromosomes qui sont raccourcies chez les personnes avec des formes graves de COVID-19 (Sanchez-Vasquez et al, 2021), est également une alimentation purement végétale peu transformée et faible en graisses (Ornish et al, 2013).

Que l'on ne se demande donc pas pourquoi les pays occidentaux ont la plus forte mortalité COVID à l'hôpital et pourquoi la France, lors de la première vague, était championne du monde toute catégorie de mortalité COVID-19 à l'hôpital.

Cas de COVID-19 | Morts de COVID-19 | Nombre de morts/ nombre de cas France 152444 29065 19.07 Belgique 58907 9566 16.24 Italie 234013 33689 14.4 U.K. 281661 39904 14.17 Pays-Bas 47152 6005 12.74 Mexique 105680 12545 11.87 Espagne 240660 27133 11.27 Suède 41883 4562 10.89 Equateur 40966 3486 8.51 Canada 93726 7637 8.15 Irlande 25142 1664 6.62 Roumanie 20103 1308 6.51 Indonésie 29521 1770 6 Etats-Unis 1883033 108194 5.75 Brésil 614941 34021 5.53 Suisse 30936 1660 5.37 Chine 89629 4634 5.17 Japon 17760 914 5.15 Danemark 11875 586 4.93



France : le plus haut ratio de mortalité COVID-19 par cas confirmé, à l'hôpital, lors de la première vague (d'après le New-York Times, 5 Juin, 2020).

L'exportation de l'alimentation occidentale riche en produits animaux et produits transformés et raffinés a également exporté les maladies chroniques de l'occident, maladies qui sont aujourd'hui les première causes de mortalité dans le monde et facteurs d'aggravation de la COVID-19.

La négation du rôle d'une alimentation végétale peu transformée sur la santé dans les sociétés occidentales, et particulièrement en France, est aujourd'hui la vraie raison de la saturation des hôpitaux, et derrière les principales causes de morbidité et de mortalité depuis des décennies, alors qu'aujourd'hui la moitié de la population est en surpoids.

"Les maladies chroniques sont quelque chose que nous avons inventé. Ce n'est pas naturel pour le corps humain. Nous mangeons des choses qui créent de l'inflammation toute la journée et nous handicapons notre système immunitaire en réponse." Dr Brooke Goldner, spécialiste du renversement des maladies chroniques et auto-immunes via une alimentation végétale saine.

Références :

Bondonno CP, Croft KD, Hodgson JM. Dietary Nitrate, Nitric Oxide, and Cardiovascular Health. Crit Rev Food Sci Nutr. 2016 Sep 9 ;56(12):2036-52. doi : 10.1080/10408398.2013.811212. PMID : 25976309.

Green SJ. Covid-19 accelerates endothelial dysfunction and nitric oxide deficiency. Microbes Infect. 2020 ;22(4-5):149-150. doi:10.1016/j.micinf.2020.05.006

Green SJ. Nitric oxide in mucosal immunity. Nat Med. 1995 Jun ;1(6):515-7. doi : 10.1038/nm0695-515. Erratum in : Nat Med 1995 Jul ;1(7):717. PMID : 7585111.

Merino, J., et al. (2021) Diet quality and risk and severity of COVID-19 : a prospective cohort study. Gut. doi.org/10.1136/gutjnl-2021-325353.

Ornish D, Lin J, Chan JM, Epel E, Kemp C, Weidner G, Marlin R, Frenda SJ, Magbanua MJM, Daubenmier J, Estay I, Hills NK, Chainani-Wu N, Carroll PR, Blackburn EH. Effect of comprehensive lifestyle changes on telomerase activity and telomere length in men with biopsy-proven low-risk prostate cancer : 5-year follow-up of a descriptive pilot study. Lancet Oncol. 2013 Oct ;14(11):1112-1120. doi : 10.1016/S1470-2045(13)70366-8. Epub 2013 Sep 17. PMID : 24051140.

Sanchez-Vazquez R, Guío-Carrión A, Zapatero-Gaviria A, Martínez P, Blasco MA. Shorter telomere lengths in patients with severe COVID-19 disease. Aging (Albany NY). 2021 Jan 11 ;13(1):1-15. doi : 10.18632/aging.202463. Epub 2021 Jan 11. PMID : 33428591 ; PMCID : PMC7835063.

Image : Dr Brooke Goldner