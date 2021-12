Cinquième vague : de nouvelles restrictions sanitaires ce lundi 6 décembre 2021 ?

@Gasty

Tenez Gasty, lisez, documentez-vous même si cela ne changera rien à votre agonie imminente ; pour vous, je ne suis pas certaine qu’il y ait un monde d’après, vous sentez le sapin rien qu’à vous lire...mais rassurez-vous, avant cela, il y aura une période d’agonie...Ce serait trop facile...

Car si je fais le point, depuis l’arrivée du covid, que savons-nous de source sûre ;



Que seuls des sujets spécifiques (vieillesse avancée, comorbidités) en meurent ! 72 ans est l’âge médian des personnes ayant eu le covid 73% des personnes décédées étaient agées de 75 ans et plus Il n’y a plus de décès, ou si peu, de la grippe depuis 2020 ...Et j’en passe

...Ce qui laisse manifestement une tranquillité confortable pour la grande majorité des individus.En revanche, là où vous ni personne ne dispose d’informations factuelles quand aux potentielles séquelles du vaccin, je dois dire que cela réduit fortement vos chances de battre notre Jeanne nationale !!!

https://www.wikistrike.com/2021/12/les-essais-secrets-du-vaccin-de-pfizer-en-partie-devoiles.html

De plus, et là, je dirais que soit vous avez peur et vous cherchez à vous rassurer, soit vos capacités cognitives en ont déjà pris un sérieux coup, car ;

-Seul vaccin dans l’histoire, ayant obtenu une AMM provisoire et pourtant une autorisation d’administration massive

-Seul vaccin dans l’histoire ayant donné lieu à une loi en mars 2020 interdisant toute poursuite juridique à l’agard des médecins, labos et décideurs dans la cadre de la gestion covid.

-Seul vaccin toujours administré actuellement alors que l’AMM n’a toujours pas été renouvelée (la date butoir était septembre)

Et puis pour finir, si vous aviez un peu de jugeotte, vous vous poseriez la question du pourquoi celui-ci n’est pas obligatoire et que seules des dispositions restrictives et liberticides ont été appliquées pour que CHACUN se fasse piquer de son plein gré !!!???

Rien que cela ne vous interpelle pas !!!?!?!? ...La lobotomisation semble en tout cas plus efficace que le vaccin !!!