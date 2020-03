Confinement : Le syndrome de Diogène

Le confinement est supposé nous protéger du méchant virus des pangolins. Pour que cela soit vraiment efficace, il faudrait que chacun puisse s'isoler dans une bulle étanche comme Howard Hughes au sommet de sa tour. N'ayant de contacts avec le monde extérieur que via un sas étanche où tout ce qui entre encaisse des doses massives d'ultra violets avant de subir une douche complète à la javel.

Sa phobie des microbes et des virus a protégé d'une mauvaise grippe le milliardaire paranoïaque qui vivait dans un isolement complet. Mais lorsqu'il est mort à 71 ans, morphinomane et dégoûté de tout, il ne pesait plus que 40 kilos.

Ceux de nos compatriotes qui se trouvent trop gras sont-ils tentés par ce régime ?

Le syndrome de Diogène

Diogène qui vivait au Vème siècle avant notre ère préfigurait, à sa manière, Howard Hughes. Philosophe célèbre, conseiller écouté des dirigeants de la cité d'Athènes jusqu'à leur conseiller de faire de la fausse monnaie, maître à penser de l'école des cyniques, Diogène fut un des rares à pouvoir clouer publiquement le bec de Platon dans des joutes oratoires restées fameuses. Ce qui n'est pas rien.

Et puis, ce cynique devenu sinoque, ce pique-assiettes devenu ascète, ce débauché se croyant fauché, décida de vivre hors du monde dans l'isolement et le dénuement. Fuyant au maximum tout contact avec les autres êtres humains. Enfermé dans un tonneau de vin vide, qu'il n'avait même pas bu. Bien évidemment il suscita l'engouement des « bobos » ou équivalents à toutes les époques, qui admiraient sa « sagesse » mais se gardaient bien de l'imiter !

Aujourd'hui, lorsqu'on parle du syndrome de Diogène, on se réfère aux travaux de la psychiatre américaine Allison Clark. Celle-ci a étudié ce trouble du comportement qui commence par un renoncement progressif à toute vie sociale et peut aboutir à une existence misérable dans l'isolement, l'insalubrité et la misère alors qu'on n'y est pas contraint comme un SDF par exemple.

Les signes avant-coureurs de ce trouble se rencontrent chez les personnalité pré-morbides et soupçonneuses, tendant à déformer la réalité selon une lecture paranoïaque, vivant leur déchéance dans le déni le plus total et refusant toute aide perçue comme une intolérable intrusion.

La réinsertion sociale de ces malades est très difficile puisqu'ils s'y refusent obstinément, mais ce sont les causes de cet état qui nous intéressent ici.

Des causes multiples

Si la description clinique classique évoque des personnes plutôt âgées frappées par un deuil ou un accident de la vie et qui, dépressives, se renferment sur elles mêmes... On observe aussi ce syndrome chez des gens de tous âges qui se croient en état de fragilité financière critique. Par exemple un cadre sup' devenu chômeur, un chanteur ringardisé, un sportif déclassé, qui renoncent volontairement à leur standing avant qu' « on » les en prive... Le V.I.P déchu qui va vivre dans une caravane pourrie est un personnage de cinéma, mais aussi une personne bien réelle.

Par ailleurs, de nombreux cas ont été également observés lors du passage à l'euro chez des gens peu instruits et à l'intellect limité, qui se sont crus ruinés par des prix qu'ils ne maîtrisaient plus et des chiffres qu'ils ne comprenaient pas.

Enfin, parmi les sujets à cette altération de la personnalité pouvant préfigurer des troubles plus graves, il y a les reclus contraints à une forme d'exil intérieur du fait de circonstances indépendantes de leur volonté. Les premiers cas ont été étudiés chez des républicains Espagnols cachés pendant des années par crainte des représailles des franquistes, et chez des Juifs cloîtrés pour échapper à la barbarie des nazis.

La situation politique ayant changé, la plupart de ces gens, après une inévitable période de réadaptation sociale, ont fini par vaincre leur traumatisme et revenir à une vie presque paisible, hormis des angoisses subites et d'inévitables cauchemars. Mais quelques uns ont sombré dans le syndrome de Diogène. Accompagné de syllogomanie qui est une accumulation compulsive d'objets souvent inutiles (acquis au besoin par kleptomanie) dans la peur de manquer de l'essentiel, et pour se créer de nouveaux repères.

Et c'est ce qui attend probablement 5 à 10 % des « confinés » actuels si leur claustration prétendument acceptée excède quelques semaines. Au-delà de quelques mois, un quart des prisonniers sur parole pourraient être atteints. Les trois autres quarts n'en sortant pas indemnes car souffrant de diverses pathologies secondaires.

Des dégâts anodins qui prennent vite de l'ampleur

Cela commence par des comportements inhabituels, apparemment négligeables mais à ne pas prendre à la légère, qui s'observent dès les premiers jours d'isolement.

Ça peut débuter par une hyperactivité joyeuse et communicative pour occuper tout ce temps libre dont on ne sait que faire dans un espace restreint... En alternance avec des phases de passivité, de déprime et d'aboulie qu'aucun film, roman, ou chat sur le web ne parvient à compenser entièrement. Cette forme de cyclothymie progressive ne se serait probablement pas déclarée si la vie habituelle avait suivi son cours.

S'ensuit une irascibilité parfois latente que le surmoi contrôlait dans des conditions de vie « normales » mais que la promiscuité permanente ravive. Peu à peu, sans s'en rendre compte, le sujet entre dans un tunnel mental dont les parois se resserrent.

Les brimades aux enfants commencent, suivies de la maltraitance de l'animal de compagnie. Les couples se déchirent pour des broutilles. Un volet mal bloqué, un plat trop salé ou pas assez cuit, un tube de dentifrice mal refermé, un désaccord sur la chaîne à regarder. La liste infernale n'a pas de fin. Les femmes qui ont subi un tyran domestique et les hommes qui ont souffert d'une mégère comprendront. Mais eux au moins, ils avaient la possibilité de faire leur bagage. Or déménager est devenu très compliqué puisqu'il faut une ribambelle de paperasses pour bouger.

Point n'est besoin d'être un grand devin pour prédire une inflation significative des séparations et des divorces à la suite de quelques semaines de confinement forcé. Sans même parler des meurtres auxquels l'exacerbation des conflits intimes peut conduire.

La « babouchka de Tchernobyl » est devenue un cas d'école. C'était une paisible ouvrière qui n'avait jamais contesté le communisme ni eu de problèmes avec personne... Son mari ne la satisfaisant plus sexuellement, elle compensait cette frustration avec un amant vivant à quelques kilomètres de là, qu'elle rejoignait en vélo... Enfreignant les consignes de sécurité, elle fut plusieurs fois arrêtée par la milice et morigénée par les commissaires du parti.

Dès lors, surveillée comme une dangereuse asociale, menacée du goulag, elle « péta un câble » et poignarda son bonhomme avec un couteau de cuisine, avant de s'acharner sur lui en le dépeçant. Dénoncée par ses voisins, elle fut arrêtée et internée avant d'avoir pu faire mijoter en bortsch les morceaux du défunt car telle était son intention. Par un raccourci délirant assez commun, elle rendait son mari responsable de tous ses déboires et il devait lui en cuire. Lacan aurait eu matière à disserter de ce passage à la casserole symbolique.

Mais ces dérives de l'esprit ne font pas partie de ce qu'on enseigne à l'ENA à tous ces jeunes bourgeois lustrés et calamistrés, clonés pour servir au mieux la Haute Finance.

Les maladies induites par l'isolement

Les psychiatres qui sont aussi des médecins ont observé, outre des troubles mentaux de gravités diverses, des pathologies d'une autre nature.

La Harvard Study of adult development étudie depuis 1939 les facteurs déterminants dans le vieillissement en bonne santé, tant du point de vue physique que psychologique. La principale conclusion de cette étude qui dure depuis 80 ans corrobore par des statistiques médicales une évidence de bon sens bien connue : Des relations interpersonnelles de qualité, pérennes et au moins en partie en dehors du milieu fermé de la famille ou du métier, constituent un des plus importants facteurs prédictifs de la bonne santé physique et mentale d’une personne au cours de sa vie.

En l'absence totale ou partielle de ces liens sociaux, et dans un environnement de claustration, on déplore une probabilité aggravée de mourir prématurément, du fait de facteurs de risque établis comme l’obésité, la sédentarité, l'alcoolisme et le tabagisme. Et chez certains l'excès de substances hallucinogènes. Ce n'est plus un verre de whisky et un petit joint de temps en temps, mais toute la bouteille et de gros pétards du matin au soir. Ou quelques lignes de coke quand on peut se les payer.

Et entre temps on mange, on mange... Sucré de préférence, car ça aide à supporter le stress. Quand on s'ennuie et qu'on ne bouge pas beaucoup, il est difficile d'échapper à ces fléaux. On grossit, les kilos en trop font stresser davantage et on mange encore plus pour compenser le stress. Après quoi, il faudra aller s'exposer à nouveau au virus pour refaire les provisions. Avec un stress accru. Qu'on compensera en se goinfrant... Avec l'autre option qui ne vaut guère mieux : fuir la peur de la réalité en devenant un junkie comme Howard Hughes.

Une mortalité en hausse

Ainsi les données acquises au cours des études réalisées par la Harvard Medical School sur plus de 310.000 individus indiquent que ceux qui ont des relations sociales adéquates ont un risque de mortalité prématurée diminué de 50 % comparativement à ceux dont les relations sociales sont insatisfaisantes.

L’isolement social se définit par une carence de contacts interpersonnels dont les paramètres objectifs peuvent être mesurés à l'aune de critères basiques : Par exemple, la personne vit-elle seule ? Son statut conjugal correspond-il à un couple harmonieux, neutre ou conflictuel ? La taille de son réseau social permet-elle la participation à des activités collectives, sports en extérieur ou jeux de l'esprit ? À défaut d'activités de groupe prohibées, il n'est pas encore interdit d'aller faire ses courses en petites foulées en n'oubliant surtout pas l'ausweis, plutôt que de se fournir au drive. Quant à entretenir ses méninges, le bridge et les échecs font d'excellents compléments de la lecture, tant au plan social qu'intellectuel.

À condition de ne pas s'enfermer dans une activité unique qui deviendrait monomanie. S'essayer à jouer comme Mark Knopfler ou à écrire comme Jeff Kessel est une ambition louable, mais lorsque le perfectionnisme s'en mêle, le champ perceptif se resserre. D'autant plus aisément qu'on est enfermé entre 4 murs.

Récemment ont été introduits parmi les facteurs pathogènes les jeux vidéo, même ceux en ligne dont la convivialité repose sur des connivences furtives, et qui induisent chez les addicts un comportement proche de l'autisme, avec confusion du réel et du virtuel, quand ils y passent plus de 10 heures par jour. Il ne faudra pas longtemps pour que les jeunes confinés s'engloutissent dans leurs univers parallèles, dont ils ne reviendront probablement pas indemnes.

Par ailleurs, les études montrent que celles et ceux qui sont isolés socialement présentent un risque très supérieur à la moyenne (eu égard à leur âge et leur mode de vie antérieur) en matière de maladies cardiovasculaires, de maladies infectieuses bénignes ou non, et surtout de détérioration des facultés cognitives pouvant conduire à une sénilité avancée ou un Alzheimer précoce. Avec à terme une mortalité prématurée.

Ces hausses de risque peuvent être considérées comme la résultante de l’impact négatif exercé par l’isolement sur certains paramètres physiologiques, tels qu'une hausse de la tension artérielle et des taux de fibrinogènes avec le risque plus élevé de développer des caillots sanguins ainsi qu'une activation désordonnée et imprévisible des processus inflammatoires.

Les effets collatéraux

« The Lancet » qui fait autorité dans le monde médical expose en détail une méta-analyse menée par une équipe de chercheurs du King's College (UK) sur 22 études détaillant les effets psychologiques des mises en quarantaine lors de précédentes épidémies : Sars initial (11études), Ebola (5), grippe H1N1 (3), Mers-CoV (2), et grippe équine (1).

Selon ces médecins, les enfants soumis à une période de quarantaine ont 4 fois plus de symptomes de stress post-traumatique que les enfants ne l'ayant pas subie. Avec pour conséquences des troubles du comportement durables et souvent des retards scolaires irrattrapables. Chez le personnel hospitalier, même parmi les mieux formés, ces symptômes peuvent subsister durant trois ans, affectant leur travail puisqu'ils sont plus souvent en arrêt-maladie que les autres.

Last but not least, ne pas annoncer une date de fin du confinement renforce la déprime chez 73% des sujets dont ¼ ne voient plus que le suicide comme porte de sortie. Et si on intervient à temps, un sur deux récidive sa tentative.

La récente loi d'urgence sanitaire donne un délai de 2 mois, mais sans préciser ce qu'il adviendra après. Et le confinement n'est pas pour tout le monde ! Puisqu'on remet dehors des criminels dont on peut douter qu'ils respecteront désormais la loi... Et si les ordonnances des médecins prescrivant de la chloroquine sont réputées caduques, celles du gouvernement prescrivant tout et n'importe quoi, ont force de loi.

Les institutions de la France correspondent enfin à sa réalité anthropologique de dictature du tiers monde.

La perversion des ausweis

« Pour s’assurer l’obéissance de ses sujets, le prince doit les traiter comme des enfants auxquels il faut interdire beaucoup et permettre peu. » Nicolas Machiavel

Ce nouveau virus est une aubaine pour les tendances dictatoriales de Macron et l'appétit de domination de ses sbires. Il permet de booster l’infantilisation des foules inquiètes après leur avoir interdit de se rebiffer. Tous ces malheureux qui regardent trop la télé, sont prêts à se soumettre aux diktats du maître du Château, du moment que ses vautours prétendent les couvrir de leurs ailes protectrices, servis par des poulets zélés, sauf contre les voleurs.

Cette auto-permission grotesque ne régule en rien la pandémie. Elle affiche seulement l’autoritarisme pervers de petits fonctionnaires tatillons et procéduriers auxquels une majorité de soumis n'imagine pas un instant se soustraire. Avec l'avantage de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l’État maintenant que les radars routiers sont sous-utilisés. Déjà 15 millions d'euros engrangés au détriment des étourdis sans ausweis !

Pour le moment, les foules apeurées sont sous le contrôle de la milice. Le processus de soumission bien connu en matière de psychologie sociale fonctionne à plein régime : La peur entretient une relation de dépendance envers les maîtres perçus comme protecteurs, les individus dilués dans la masse renoncent à leur autonomie en se soumettant au lien d'appartenance symbolique de l'auto-autorisation, et ce renoncement associé à la crainte de sanctions les infantilise un peu plus pour les maintenir dans un état de passivité et d’hébétude.

Mais cette phase ne durera pas indéfiniment. Plus le temps passe, plus la probabilité s'accroît qu'un incident grave tel qu'une hécatombe hospitalière, des ambulances mitraillées par des agités de la gâchette ou des moribonds achevés lors de violences policières, soit l'étincelle qui mette le feu aux poudres. Et qu'éclatent des révoltes populaires en comparaison desquelles les manifs des Gilets Jaunes passeront pour de pieuses processions de Pâques.

Un macaron indigeste doit être vomi

La santé du patient en dépend. Il faut recracher l'aliment empoisonné.

Le pouvoir a beau s'arc-bouter sur ses prétendues vérités et évidences, il arrivera un moment (du moins je l'espère) où les Français exigeront que ces gouvernants cupides rendent des comptes de leur impéritie pour ne pas dire plus !

Par exemple, pourquoi s'est-on empressé début janvier de déclasser la chloroquine tandis qu'on allouait des subventions considérables aux labos susceptibles de « mettre au point rapidement un vaccin »

Ces labos proches du pouvoir (conflits d'intérêt évidents !) n'ont toujours rien trouvé, mais empoché les subventions, en réclament d'autres, et si un jour ils trouvent quelque chose, avant que le virus ne s'éteigne de lui même, ils céderont leur brevet à prix d'or aux usines de fabrication, lesquels répercuteront l'investissement sur les prix et bien au-delà... Alors que la quinine et ses dérivés sont tombés dans le domaine public depuis belle lurette et ne coûteraient pas grand chose à fabriquer, sans devoir verser des royalties aux profiteurs.

Le Decodex devra aussi rendre des comptes pour mise en danger de la vie d'autrui. Ce groupuscule de journalistes à la botte des grands médias et du pouvoir, chargés de critiquer les vérités qui dérangent et de harceler ceux qui les expriment, et qui en l'occurrence ne sont pas plus médecins que je suis astronaute, se sont empressés de qualifier de « fake news » la communication du professeur Raoult, censurant l'accès à sa page facebook avec l'appui du ministère de la santé ! Ce sont des faits réels. Vérifiables. Pas du complotisme. Les conclusions coulent de source.