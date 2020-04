Confinement : pourquoi y sommes-nous entrés et comment en sortir ?

@BA Messieurs,

Deux choses m’étonnent dans la situation actuelle. La première est la façon dont beaucoup de commentateurs font abstraction de la situation internationale. Je lis des considérations sur ce qui se passera après le 11 mai en France, en Italie ou en Hollande ; en Amérique je lis des textes où l’on dénonce dans le confinement une conspiration pour empêcher la ré-élection de Mr Trump etc. , alors que le plus frappant de la situation est qu’elle est identique dans tous les pays : confinement autoritaire, perte des libertés, assassinat économique du pays (et en particulier des petites entreprises et du petit commerce, obligation réglementaire de passer par le canal des banques pour aider ceux qui en ont besoin – et les banques ne jouent pas le jeu etc.) En vérité, l’internationalisation des mesures autoritaires ne date pas d’aujourd’hui : il y a quelques dizaines d’années, on a vu, partout en même temps, l’obligation du casque pour les motocyclistes, l’interdiction de fumer dans les trains, la ceinture de sécurité dans les voitures – toutes mesures censées nous protéger …. plus tard, cela a été les lois immorales – partout en même temps : avortement, mariage « gay », poursuites contre l’homophobie, accès universel à la pornographie, dévaluation de l‘autorité paternelle etc. Aujourd’hui, on voit un virus banal, avec un taux de létalité banal utilisé comme prétexte pour tuer l’économie et les libertés dans tous les pays à la fois, et cela dans des conditions ubuesques, où les remèdes qui marchent sont interdits, les masques et les test de détection commandés avec des mois de retard etc. C’est fascinant ! Et l’on voit, comme à la révolution de 1789, qu’on libère les prisonniers de droit commun et qu’on persécute les citoyens ordinaires. Le chaos est préparé de façon scientifique, et partout en même temps. Mais les gens ne le voient pas. En tout cas pas vraiment.

L’autre point aveugle est celui de la religion. La façon dont la religion est considérée comme de nulle importance par les media, l’intelligentsia et tous ceux qui se disent « l’élite » ne reflète peut-être pas le sentiment commun des gens « qui en sont rien », mais je n’en suis même pas sûr. La religion est oubliée, purement et simplement (et même par les membres du haut clergé, qui ne s’occupent que d’économie, de sociologie et d’hygiène). Or l’explication de ce qui nous arrive est religieuse, et le remède aux maux qui nous accablent l’est aussi – il est même entre les mains de nos autorités religieuses.

Je m’explique. En 1917, la sainte Vierge est apparue à Fatima. Les agnostiques hausseront les épaules. Mais le 13 octobre 1917 pour montrer qu’il fallait la prendre au sérieux, la sainte Vierge a fait un miracle sensationnel, après l’avoir annoncé à l’avance : le soleil a fait des cabrioles dans le ciel de Fatima devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, dont pas mal étaient sceptiques à l’arrivée – mais convaincus à la fin, ainsi qu’on peut toujours le lire dans les journaux portugais de l’époque. Donc après avoir manifesté sa crédibilité, qu’a dit la sainte Vierge ? Elle a demandé que l’on consacre la Russie à son cœur immaculé pour éviter que les idées qui s’y développaient à l’époque (en 1917) ne gagnent le monde entier. Elle a dit ceci : « Je viendrai demander la Consécration de la Russie a Mon Cœur Immaculé, et la réparation et la Communion réparatrice des premiers samedis. » Notre Dame a accompli Sa parole le 13 juin 1929 à Tuy, Espagne, quand elle a dit a Sœur Lucie, la dernière survivante des enfants auxquels elle s’était montrée à Fatima en 1917 : « Le moment est venu pour Dieu de demander au Saint Père de faire, en union avec tous les évêques du monde, la consécration de la Russie a Mon Cœur Immaculé. Il promet de sauver la Russie par ce moyen ... »

Elle a donc confié la responsabilité de la consécration demandée au pape et aux évêques. Comme on le sait, le pape et les évêques ont ignoré cette demande. En août, 1931, juste deux ans après que cette requête solennelle a été donnée, et seulement quelques mois après que le Pape Pie XI ait refuse de l’accomplir, Jésus a dit à sœur Lucie : :

« Faites à Mes ministres qu’ils suivent l’exemple du Roi de France en retardant l’exécution de Mon ordre, et qu’ils le suivront dans son malheur. »

Voilà. Ce qui se passe aujourd’hui est manifestement ce qui a été annoncé. Sous le prétexte d’un virus somme toute banal, une vaste opération de manipulation sociale a été lancée pour nous imposer …. et bien, ma fois, tout bonnement les idées du collectivisme athée qui faisait son apparition en Russie en 1917. De la part des forces obscures qui nous imposent ce bouleversement social, c’est un succès époustouflant, une manœuvre géniale.

Et que pouvons-nous faire ? Nous, les « sans-dents », nous pouvons faire beaucoup au point de vue individuel et familial, afin de retrouver nos valeurs religieuses et le souci de notre vie éternelle, mais, au point de vue social, pas grand-chose, à part exercer notre intelligence dans l’espoir qu’une intelligence commune naîtra de la somme des éveils des intelligences individuelles. Mais celui qui a toutes les cartes en main est le pape. Il faut lui demander, il faut le forcer à faire enfin ce que le ciel lui demande de faire depuis si longtemps : la consécration solennelle de la Russie à la sainte Vierge, dans les termes et avec les procédures demandées par la sainte Vierge elle-même. N’importe qui peut voir que ce ne sont pas des mesures politiques qui nous ramèneront à une situation normale. Nous, les catholiques, nous savons que, en réalité, les chose sont très simples. Il faut que la hiérarchie catholique retrouve la foi et fasse ce pourquoi elle a été faite. Il serait plus réaliste de manifester pour que le pape se réveille plutôt que pour des raisons d’économie ou de politique. Mais il est à craindre que, comme le ciel l’a dit, nous ne le comprenions que fort tard. Ceci dit, on nous a promis que, finalement, le haut clergé fera ce qu’il faut, de sorte qu’on peut espérer un retour à la normale (ou presque). « ... La Russie propagera ses erreurs a travers le monde, soulevant des guerres et des persécutions de l’Église : les bons seront martyrises, le Saint Père aura beaucoup a souffrir, plusieurs nations seront anéanties : enfin Mon Cœur Immaculé triomphera, le Saint Père Me consacrera la Russie, qui sera convertie et une période de paix sera donnée au monde. » (Fatima 1917).

D’ici là, il faut tenir bon et prier. Mais j’espère que ce petit rappel historique aura donné à quelques lecteurs la consolation de voir la situation sous son vrai jour.

M.T.