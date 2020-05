Confinement, risque zéro, intérêt général et communication

Aujourd’hui, la France sort partiellement du confinement mis en place mi mars. Ce confinement a permis de limiter la propagation de l’épidémie, même s’il faut souligner qu’il est un moyen très lourd pour le faire, faute d’en disposer d’autres armes, qui demandaient de l’anticipation. Aujourd’hui, la critique du déconfinement est vive, notamment sur le sujet des enfants. Qu’en penser ?

Prendre les citoyens pour des adultes, et non des enfants

Difficile d’avoir une opinion forte sur les options choisies pour ce déconfinement lent et limité. Vrai bon choix sanitaire pris en conscience et de manière rationnelle, ou pure posture politicienne, trop stricte, ou pas assez, d’abord destinée à servir la communication présidentielle ? Le passé et certains angles morts (le traitement des personnes âgés notamment) n’incitent guère à la confiance…