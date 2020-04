Coronavirus : Arrêtons la folie couteuse et liberticide de mettre les gens en bonne santé en quarantaine !

Au rythme actuel et avec les méthodes employées, le combat contre le coronavirus va encore durer au moins 6 mois !

Mettons très rapidement en place un dépistage généralisé.



Partout dans le monde il existe des solutions pour dépister les gens porteurs du coronavirus avec un résultat qu'on obtient en 15 minutes voire moins !

Nous devons mettre très rapidement en route notre économie.



Alors nos hommes politiques s'opposent au dépistage généralisé contre le coronavirus, ce qui prouve leur incompétence voire également leur mauvaise volonté ....



Des solutions existent, voire les 3 exemples suivantes



Un dépistage au coronavirus avec une seule goutte de sang et le résultat connu en 15 minutes

Des entreprises du monde entier se sont lancées dans la course pour élaborer un test sérologique rapide.

Parmi elles, NG Biotech, à Guipry (35) en France, qui annonce la commercialisation de son kit.

https://www.letelegramme.fr/france/coronavirus-une-entreprise-bretonne-lance-son-test-serologique-rapide-30-03-2020-12533736.php



La compagnie américaine Abbott Laboratories a indiqué vendredi avoir créé un dispositif « portable » capable de notifier en cinq minutes si une personne est atteinte du coronavirus et en 13 minutes si les résultats sont négatifs. Selon la société, l'agence fédérale américaine du médicament (FDA) lui a donné l'autorisation de commencer à produire ces tests qu'elle sera en mesure de fournir aux professionnels de la santé dès la semaine prochaine. Les tests seront effectués grâce à un dispositif portable, de la taille d'un petit grille-pain, équipé de technologie moléculaire.

http://www.leparisien.fr/societe/coronavirus-un-test-portable-americain-donne-les-resultats-en-cinq-minutes-28-03-2020-8289711.php

Coronavirus : le Japon a mis au point un kit de dépistage en 10 minutes

Des chercheurs Japonais mettent au point un kit de dépistage du Covid-19

En Effet, au Pays du Soleil Levant, un groupe de chercheurs a mis au point un nouveau kit de dépistage qui, selon eux, est capable de fournir un résultat en seulement 10 minutes. Certes, ce n’est pas le remède tant attendu mais cela devrait permettre de soulager certaines personnes qui présentent des symptômes du Covid-19 mais qui sont dans l’incertitude quant à savoir s’ils sont ou non infectés. Et cela pourrait aussi permettre de désengorger les hôpitaux qui font passer des tests sans discontinuer face à un flux de patients toujours plus important.

https://www.begeek.fr/coronavirus-le-japon-a-mis-au-point-un-kit-de-depistage-en-10-minutes-339068

Conclusion :



- Les gens non porteurs du Virus pourront reprendre leur travail et circuler librement en obtenant un document officiel après un dépistage au résultat négatif.



- Les gens porteurs du virus, pour le cas non sévère, seront confinés chez eux à la maison pendant un temps nécessaire avec un traitement pour éliminer ce Virus.



- Et les cas sévères seront prise en charge par les hôpitaux !



Traitement hospitalier du COVID-19 avec de la vitamine C à haute dose - Richard Cheng