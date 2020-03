CORONAVIRUS : Attention à la contamination par l’alimentation

L'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) rappelle qu'il est possible d'être contaminé par le CORONAVIRUS lorsque l’on mange des aliments préparés par une personne porteuse du Coronavirus. Pour diminuer le risque de transmission, l’Agence recommande de suivre les bonnes pratiques d’hygiène et de cuire les aliments. Il est donc important que les personnes modifient leurs habitudes alimentaires pour mieux se prémunir du virus. En parallèle à la pandémie mondiale, la panique à gagné les bourses et l'activité économique ralentit fortement, au point que l'on évoque une récession mondiale, le Coronavirus en est-il responsable ?

La contamination par voie alimentaire négligée par les pouvoirs publics

L'épidémie du Coronavirus se propage rapidement dans le monde entier comme on peut le constater chaque jour, et le Gouvernement prend des mesures destinées à endiguer la propagation de la maladie.

Mais si les médias insistent sur les "bons gestes à faire" pour éviter la diffusion du virus par exemple en éternuant dans sa manche ou en se lavant régulièrement les mains, il est un des aspects de la contamination qui semble avoir été négligé c'est la contamination par l'alimentation .

Dans les restaurants ou dans les magasins traiteurs, les plats présentent des salades qui, si ils ont été réalisés par des malades du Coronavirus peuvent contaminer les clients facilement.

Or cette transmission du virus n'est pas évoquée suffisamment par les médias, peut-être, même sûrement, parce que informer la population de ce risque de transmission aurait des répercussions immédiates sur les commerces de restauration et les traiteurs. Aujourd'hui, nous sommes informés que nous devons garder nos distances avec les autres personnes, par exemple, les restauraterurs installent des couverts séparés par un mètre entre chaque table et c'est tout.

Cependant, la vitesse de propagation du virus pourrait s'expliquer aussi par cette diffusion du virus par la voie alimentaire qui n'est pas assez prise en considération.

L'ANSES conseille de cuire les aliments avant de les consommer, mais en France, chaque steak frites proposé dans les restaurants est accompagné de salade et peut donc conduire à une transmission du virus. La transmission par voie alimentaire expliquerait l'expansion de l'épidémie.

Le Coronavirus est maintenant menaçant sur tous les continents, avec des répercussions sur l'économie.

Le Coronavirus est le coupable idéal de la crise

L'épidémie est l'élément déclencheur de la chute des bourses mondiales, mais ce n'est pas le Coronavirus qui est le responsable de la spéculation boursière et de la fragilité des banques. Par contre c'est un coupable idéal pour dédouaner les financiers et les banquiers de leurs responsabilités dans la crise qui éclate.

Après la crise financière de 2008 qui a conduit le Président SARKOZY à endetter la France pour sauver le système bancaire et financier (la dette de la France était de 1357 milliards d'euros en 2008 et SARKOZY l'a fait passée à 1862 milliards en 2012 avec son sauvetage des banques et de l'EURO), les mesures ont été insuffisantes pour contrôler les marchés financiers et les excès de la spéculation boursière. Les banques centrales ont prêté des milliards aux banques pour rétablir un équilibre économique, mais malheureusement les Etats sont maintenant sous la contrainte de leur dette.

la spéculation et le libéralisme économique ont permis à nouveau aux financiers à se livrer à des excès, des bulles se sont constituées et elles vont exploser, et après l'explosion de la bulle boursière, nous allons très vraisemblablement connaître l'explosion de la bulle immobilière.

Le plus triste est que ce sont encore les contribuables qui devront payer l'addition....

Christine LAGARDE, la Présidente de la BCE vient de déclarer que nous risquons une nouvelle crise financière comparable à celle de 2008. Madame MERKEL chancelière allemande, a effrayé les allemands en leur déclarant que 70 % de la population allemande était susceptible d'être infectée !

Mais selon les chiffres communiqués par les chinois sur le Coronavirus, en Chine le pic de l'épidémie serait passé, et le bilan serait de 80 793 personnes infectées, dont 3169 décès sur une population supérieure à 1 milliard 300 millions de chinois ! On est donc loin de 70 % de la population infectée !

Donc on peut se demander si les gouvernements n'en font pas un peu trop, et si le Coronavirus n'est pas en train de devenir un coupable idéal pour cacher les erreurs de nos politiciens.