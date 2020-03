Alors que l’épidémie de coronavirus COVID-19 se propage désormais partout dans le monde, et frappe durement les pays européens, l’Ukraine fait face à un véritable chaos dans les transports en commun à cause des mesures prises pour endiguer l’épidémie, pendant que la RPD s’isole avant même d’avoir son premier cas.

Les mesures prises pour endiguer le coronavirus sèment le chaos dans les transports en Ukraine

Deux semaines après l’apparition du premier cas de coronavirus en Ukraine, les mesures prises par le gouvernement ukrainien pour endiguer l’épidémie ont provoqué un véritable chaos dans les transports en commun.

En effet, à Kiev, et dans d’autres grandes villes, pour limiter la propagation du virus, Zelensky et son gouvernement ont fait fermer le métro, et interdit aux mini-bus de transporter plus de 10 passagers à la fois, et pas plus de 20 passagers pour les grands bus, tramways et trolleybus. Résultat, d’énormes foules attendent aux arrêts de bus et de tramway, et les gens tentent de monter dans les véhicules de transport bien au-delà des limites autorisées.

À Soumy, des gens ont filmé comment un couple de personnes âgées s’est fait refouler du bus à cause de cette limite :

Le problème est qu’en Ukraine ces mesures visant à endiguer l’épidémie de coronavirus, même si elles se sont accompagnées d’une obligation de fermer la plupart des entreprises et commerces qui ne sont pas vitaux, comme cela a pu être mis en place en Italie, ou en France, n’ont pas tenu compte du fait que beaucoup de gens devaient absolument aller travailler pour survivre.

L’Ukraine n’a pas les moyens de payer le chômage technique de la majorité de la population. Le crédit de congés et les allègements fiscaux promis aux PME ne suffisent pas. Et seules les personnes atteintes du coronavirus seront indemnisées (plus ou moins partiellement) pour leur absence au travail, pour la période allant au-delà du 6e jour de maladie uniquement.

Résultat les gens se rendent toujours massivement au travail (quitte à travailler au noir, en continuant à vendre non plus depuis un magasin, mais depuis un entrepôt), et comme le métro ne marche plus, les autres moyens de transport sont surchargés, créant des bouchons monstrueux, et des scènes de rixe pour monter dans les bus qui circulent.

Dans certaines villes comme Nikolayev, la majorité des chauffeurs de mini-bus refusent depuis ce matin de travailler dans ces conditions, arguant que transporter si peu de personnes n’est tout simplement pas viable économiquement pour eux. Et comme les bus et trolleybus sont eux aussi soumis à une limite de passagers, ils ne suffisent pas à compenser, et c’est tout le système de transport de la ville qui est en train de s’effondrer.

Dans toutes les régions du centre de l’Ukraine, c’est la moitié des chauffeurs de mini-bus qui ne sont pas venus travailler ce matin, provoquant une réunion d’urgence du cabinet des ministres ukrainien.

Les gens se sont donc rués en masse sur les taxis, qui ont décidé de profiter financièrement de la situation en augmentant leurs tarifs de 20 % à Kiev ! Tout cela cumulé ensemble provoque d’énormes bouchons dans la capitale ukrainienne et beaucoup de colère chez les citoyens ukrainiens.

L’obligation de porter un masque dans les transports en commun n’est quant à elle pas respectée, faute de masques ! Ou faute de pouvoir s’en payer. Car les quelques magasins où il y en a encore les vendent au prix prohibitif de 47 $ les 50 masques ! Soit huit fois leur prix avant l’éclatement de l’épidémie de coronavirus ! Autant dire que la plupart des Ukrainiens ne peuvent tout simplement pas s’en payer.

Ce chaos a lieu alors que l’Ukraine n’a que 18 cas confirmés de coronavirus COVID-19 et deux morts à l’heure où j’écris ces lignes. Comme on peut le voir, sur cette courbe, qui ne va que jusqu’à hier, l’Ukraine n’en est encore qu’au début de la courbe exponentielle de progression du virus.

Pour comparaison voici les courbes de la France, de l’Italie et de la Russie :

L’épidémie de COVID-19 expose l’état catastrophique de l’Ukraine

L’absence de masque, de capacités financières de supporter le chômage de masse induit par les mesures de confinement, et l’état désastreux du système de santé en Ukraine suite aux réformes ultra-libérales qui ont eu lieu depuis six ans, risquent bien de transformer l’épidémie de coronavirus en véritable hécatombe.

D’ailleurs si on regarde le taux de mortalité du coronavirus en Ukraine, il est actuellement de 12,5 % ! Soit trois fois le taux de mortalité à l’échelle mondiale. Ce qui veut dire que soit 1) beaucoup de gens atteints du coronavirus n’ont pas été testés, ce qui fausse totalement les chiffres réels de l’étendue de la pandémie en Ukraine, ou 2) le système de santé ukrainien est dans un tel état de délabrement que le taux de mortalité est réellement bien plus élevé que dans le reste du monde.

L’un n’excluant pas forcément l’autre ! En effet, Zelensky a même proposé d’annuler les opérations chirurgicales programmées pour endiguer l’épidémie de coronavirus, au risque de laisser mourir des patients qui ont besoin de subir ces opérations planifiées. Si l’Ukraine en est à ce genre de mesures avec seulement 18 personnes atteintes du coronavirus, je pense qu’il est temps de se poser des questions sur l’état du système de santé du pays et sur les chiffres officiels du nombre de personnes atteintes !

Et le nombre d’infectés risque de grimper en flèche alors que des dizaines de milliers d’Ukrainiens ont décidé de rentrer au pays à cause de l’épidémie. Ainsi du 17 au 18 mars 2020, plus de 27 600 personnes sont rentrées en Ukraine, et ils seraient 38 000 à vouloir faire de même. Or certains de ces Ukrainiens pourraient ramener le virus depuis le pays où ils se trouvent actuellement ou se trouvaient jusqu’au 17 mars.

La RPD ferme sa frontière avec l’Ukraine avant d’avoir son premier cas de coronavirus

Malgré ce que les médias ukrainiens peuvent raconter comme propagande sordide visant à provoquer la panique en République Populaire de Donetsk et de Lougansk (RPD et RPL), il n’y a toujours aucun cas de coronavirus dans la partie du Donbass qui n’est pas sous contrôle de Kiev.

Tant en RPD, qu’en RPL, il n’y a pour l’instant aucun cas de coronavirus. Toutes les personnes suspectées de l’avoir ont toutes été testées et le résultat est négatif. Néanmoins, par mesure de précaution, 22 personnes suspectées d’être malades sont en quarantaine chez elles en RPL, et en RPD trois patients sont sous surveillance médicale à Gorlovka, et quatre personnes sont en quarantaine chez elles. Toutes ces personnes seront testées à nouveau dans deux semaines.

Ces mesures de quarantaine ont été mises en place dès le 14 mars. Toutes les personnes arrivant dans les républiques populaires en provenance d’Ukraine, de Chine, d’Espagne, d’Italie, de Corée du Sud, de France et d’Allemagne sont automatiquement mises en quarantaine chez elles pour deux semaines depuis lors. Des contrôles de température sont aussi menés sur les personnes franchissant la ligne de front pour détecter toute personne présentant de la fièvre.

Suite à l’annonce hier par le ministère ukrainien de la santé du premier cas de coronavirus dans la partie de la région de Donetsk contrôlée par l’Ukraine, la RPD a annoncé la fermeture totale de la frontière avec l’Ukraine le 21 mars à minuit, afin de laisser le temps aux citoyens de la république qui se trouveraient encore de l’autre côté de la ligne de front de rentrer chez eux. Ces personnes seront automatiquement mises en quarantaine et placées sous surveillance médicale à leur retour.

Côté frontière russe, depuis avant-hier, seuls les habitants de la RPD et de la RPL possédant la citoyenneté russe ou allant chercher leur passeport russe peuvent encore entrer en Russie. Par contre les camions continuent de circuler sans problème entre la Russie et les deux républiques populaires. Il n’y a donc pas lieu de craindre une pénurie alimentaire, ou des biens de première nécessité, contrairement à ce que craignaient certaines personnes qui ont relayé des rumeurs alarmistes de risque de crise humanitaire.

Les magasins sont approvisionnés normalement, et il n’y a pas de pénurie que ce soit au niveau de la nourriture ou du papier toilette. Les seules ruptures de stock constatées aujourd’hui concernent le paracétamol, le gel hydroalcoolique et les masques, que les gens ont stocké en prévision. Mais les pharmacies interrogées ont indiqué qu’elles devraient recevoir de nouveau du paracétamol dès demain.

Pour faire face à la pénurie de masques, la RPD prévoit d’acheter l’équipement nécessaire pour augmenter la production locale. Dix entreprises sont capables actuellement de produire 17 800 masques par jour. Quatre ont déjà leur carnet de commande plein pour faire face à la demande. Le gouvernement veut absolument augmenter la production, quitte à acheter l’équipement nécessaire, et passer à une production 24h/24, afin de couvrir les besoins et créer une réserve stratégique d’ici l’automne.

La RPD est aussi passée aujourd’hui à l’enseignement à distance, et a fait annuler les événements culturels et sportifs jusqu’à stabilisation de la situation, afin de limiter au maximum la propagation du virus.

Car même en fermant totalement sa frontière avec l’Ukraine, et partiellement celle avec la Russie, les autorités de la RPD sont bien conscientes qu’au vu de la durée d’incubation du coronavirus, il y a des chances qu’il soit déjà présent sur le territoire des deux républiques populaires du Donbass, ou qu’il arrivera bientôt.

Quoi qu’il en soit, en prenant ces mesures avant même l’apparition d’un premier cas, la RPD montre un meilleur sens de l’anticipation que certains pays occidentaux (dont la France), qui ont attendu d’arriver au stade 3 de l’épidémie avant de réagir.

Christelle Néant

