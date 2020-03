Coronavirus : prévisions et comparaisons selon les faits et chiffres « publiés »

Loin des discussions sur les évolutions de la létalité et de la mortalité du coronavirus en Chine et dans les autres pays infectés, il faut raison garder et ne pas tirer des conclusions hâtives.

Comme pour toutes les épidémies (grippe saisonnière, rougeole..) les données existantes concernent :

- la date et l'heure du dernier bilan présenté (donnée rarement rappelée par les commentateurs),

- les cas déclarés d'infection de personnes, le nombre supplémentaire par jour et le nombre total cumulé,

- les nombres de décès déclarés avec le total cumulé et le nombre supplémentaire du dernier jour,

- le nombre de malades déclarés guéris et sortis de l'hospitalisation ou d'unités de soins.

Les données inexistantes sont relatives au nombre de "porteurs sains" ne présentant pas de symptomes (les "asymptotiques" pour les professionnels de santé) et susceptibles (ou non selon leur état) de contaminer leur entourage. Pour approcher les nombres concernés il faudrait faire systématiquement, à intervalles de temps courts, des prélèvements et des analyses : sur la totalité de la population d'un pays c'est irréaliste, sur un échantillon "prétendu représentatif" ce serait envisageable, mais comment choisir cet échantillon au vu des zones de contamination plus ou moins importante !

Analyse de données existantes pour le Covid-19 :

C'est la Chine, foyer de départ des contaminations, qui a présenté des données environ un mois après le début des contaminations lorsque la politique de "vérité de chiffres" devenait indispensable pour rétablir la confiance en Chine et dans le monde entier. Il y a d'abord une progression rapide (après plus d'un mois de silence complet !) du nombre des malades contaminés, puis du nombre de décès. Dans les jours récents le nombre de nouveaux cas journaliers est en diminution et serait même inférieur à ceux de la France, de l'Italie ou de la Corée du Sud. Par contre, le nombre de décès journaliers reste élevé, ce qui est normal compte tenu du temps d'évolution de l'état des malades !

La Chine a même présenté le nombre cumulé de sortie des malades guéris et décédés, d'où une véritable évolution de la mortalité dans ces groupes concernés :

- Au début février 2020 pour près de 5000 sorties il y avait un peu plus de 1000 décès et d'environ 4000 guéris, d'où un taux de mortalité de plus de 20%.

- À la mi février le nombre de guéris augmentait plus vite que celui des décès et le taux de mortalité était d'environ 14%.

- Depuis il est difficile d'obtenir les chiffres concernant les sorties de guéris, seuls ceux des décès sont publiés : on peut espérer que le rapport baisse en dessous de 14% et même de 10% : à confirmer !

Les deux autres pays fortement contaminés, l'Italie et la Corée du Sud, ne publient pas les nombres de guéris au jour le jour, ni même en cumul : c'est dommage !

Comparaison des nombres de contaminations :

Pour cela il faut rapporter les chiffres présentés à la population du pays (même si les contaminations sont souvent concentrées dans certaines villes et provinces : Wuhan en Chine, Daegu en Corée (plus de 80% des cas), la Lombardie, la Vénitie et Florence en Italie. Le dénominateur est la population exprimée en millions (donc les valeurs sont en ppm (parties par million).

Pays----Population----nombre de contaminés---taux contaminés---nombre de décès—taux décès

CHINE ---1386 millions--------80140---------------58 ppm-----------------3013-----------2,17 ppm

ITALIE----60,5 millions--------->3800-------------->63 ppm---------------- 148-----------2,45 ppm

CORÉE----51,8 millions--------->6000------------->115 ppm-------------->115---------->2,21 ppm

FRANCE----66 millions----------423-----------------6,4 ppm--------------------7-------------0,1 ppm

Trois pays (Chine, Italie, Corée du sud) sont dans la catégorie des pays dits fortement contaminés et présentent de ratios de même ordre : mais si la Chine présentent des nombres journaliers évoluant nettement à la baisse les deux autres pays ont des accroissements journaliers à la hausse, donc leurs ratios de contaminations et de décès vont dépasser ceux de la Chine !

Donc si les chiffres chinois reflètent la réalité, les sévères mesures de protection et surtout de confinement des populations, seraient en voie de contenir, de stabiliser l'épidémie de coronavirus, dans l'attente de sa disparition (saisonnière !).Cependant les taux de contamination et surtout de décès vont continuer à croître. La Chine craint de plus une possible "réplique" des contaminations apportées par des Chinois de retour d'Italie, de Corée et de toute zone extérieure de contamination : alors elle met en place des contrôles supplémentaires dans les aéroports.

Par contre, en Italie et en Corée du sud la progression de l'épidémie croît de jour en jour (pour l'instant) et selon les ratios (en forte croissance) ces pays seront plus fortement contaminés et impactés que la Chine !

À titre de comparaison les chiffres concernant la France sont ajoutés au tableau : elle parait dans une excellente situation. Les mesures administratives seraient plus efficaces que les chinoises tout en étant de moindre envergure !! Il faut se garder de triomphalisme mal venu, car les nombres journaliers de cas de contaminations sont en forte croissance, comparables à ceux de l'Italie avec environ deux semaines de retard : les dernières déclarations gouvernementales françaises sont pessimistes pour la croissance du nombre de cas et préparent à une phase 3 plus sévère !

Nota 1 : les ratios présentés par l'OMS, (3,4%) à savoir nombre de décès rapporté au nombre de contaminés ne peut avoir de sens que lorsque l'épidémie sera dite terminée, avec tous les contaminés sortis décédés ou guéris : les ratios actuels ne peuvent qu'augmenter.

Nota 2 : les nombres décès pour les épidémies saisonnières de grippes (plusieurs milliers en france) et surtout pour les maladies nosocomiales à bactéries (4000/an en direct en France et plus de 9000/an en combiné avec une autre infection). Pour les maladies nosocomiales c'est d'autant plus dommage et irresponsable qu'il existe la solution simple de phagothérapie oubliée volontairement !!!