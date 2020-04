Coronavirus : quand le calendrier accable Macron

Il y a une semaine, Macron s’est défendu dans la presse italienne d’un « éventuel retard français ». Encore une fois, il intervient sans véritable contradiction, refusant le légitime questionnement démocratique qu’un dirigeant élu devrait accepter. Mais il montre surtout qu’il sait qu’il a tardé, que cela se voit, et qu’il croit que nier l’évidence pourrait le servir... L’examen du calendrier n’est pas tendre...

Ce qui était su, et quand

Pour refaire le film, je me suis basé sur l’excellent article de Pascal Marichalar, chercheur au CNRS, qui a recensé les publications de Science pour faire son évaluation . J’ai également repris tous les articles dedepuis le mois de janvier, pour identifier ce que de simples journalistes savaient, et que des dirigeants devaient a minima connaître un peu avant…

Un manque complet et coupable d’anticipation

Pas étonnant que nous soyons 70% à ne pas juger le gouvernement honnête et 75% à ne pas être rassurés et à penser qu’il n’a pas pris les bonnes décisions au bon moment . L’exécutif devrait éviter de la ramener sur sa prétendue prévoyance quand le calendrier l’accable. Car outre le manque d’anticipation, il continue à nourrir le juste procès en arrogance et en malhonnêteté.