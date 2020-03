Coronavirus : soyons tous des Adrian Monk !

« L’enjeu est en effet de savoir s’il y aura 20 000 cas ou 2 millions, donc quelques dizaines/centaines de décès, ou des dizaines de milliers… Et s’il n’y a que 20 000 cas, il faudra nous féliciter e tous les efforts accomplis qui auront payé, et non pas s’en moquer en disant qu’on s’est affolé pour rien. » (Olivier Berruyer, sur son blog le 7 mars 2020).