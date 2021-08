Couverture vaccinale : la France dépasse les États-Unis et l’Allemagne.

@pierrot

Il existe aussi beaucoup de « citoyens raisonnables et solidaire » chez les non vaccinés. Vous faites la même erreur que les médias : vous amalgamez les anti vax et les non vaccinés. Les opposants sont soucieux de faire respecter les libertés constitutionnelles et naturelles de l’être humain. Certains cèdent stupidement à la violence ou exercent des pressions inadmissibles mais ce n’est pas la loi du genre.

Beaucoup d’opposants sont vaccinés, beaucoup d’opposants ne le sont pas mais respectent scrupuleusement les gestes barrières et les distances. Mais soyez sûr que vous serez renforcé dans vos préjugés à la prochaine manifestation pendant laquelle les caméras feront le zoom sur quelques actes violents et inconsidérés…

Je suis d’accord avec vous pour l’OMS.