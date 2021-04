Covid-19 : 100 000 décès en France, 1 million en Europe.

« Triste bilan, hélas seulement provisoire, de la pandémie de covid-19 en France, en Europe et dans le monde. »

Seulement 100 000 en start-up « France », sur plus d’un an ???

En bidouillant les chiffres et en n’autorisant pour unique « soin » que le Doliprane dans l’attente d’une aggravation menant à hospitalisation, ou à l’administration finale de Rivotril pour les veinards résidant en Ehpad ???

Et tout cela afin de mieux motiver des citoyens bâillonnés, embastillés à domicile et soumis à couvre-feu à durée indéterminée à opter - avec enthousiasme, svp ! - pour le seul salut « vaccinal » promu par Bill, Melinda et leurs complices, soit la participation à l’expérimentation à grande échelle d’une thérapie génique aux effets encore inconnus à moyen et long terme ???

Peut mieux faire !!!

Et on veut croire que le vaccin répondra mieux que le Covid aux attentes de leurs concepteurs respectifs ! Car en fin de compte, que le but de la manœuvre soit de préserver des vies, ou au contraire de réduire drastiquement l’excédent démographique par trop pesant des « gens qui ne sont rien » sur notre Sainte Croissance et les marges de ses actionnaires, on ne peut pas dire que notre très immature et narcissique petit Monarc, son Conseil scientifique, son Conseil de défense et ses piteux larbins soient des flèches.

« Gouverner, c’est prévoir ! » Rien à voir donc avec l’incurie managériale d’une « start-up » de toute manière destinée à la faillite !