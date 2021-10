« Covid-19 : 5 millions de décès dans le monde et la 5e vague en France ? »

Les décès sont beaucoup plus nombreux que ça en vérité.

Mais lorsque l’on parle de décès, il s’agit, dans le cas du covid, exclusivement de mort sociale, de mort économique et pour les plus nombreux, de mort à la raison et à l’intelligence, du moins ce qu’il en restait après des années de visionnage « hanounesque » et autre divertissements abêtissants.

Sans la réalisation urgente d’une immense révolution MORALE et sociale, les morts et les vagues, qui en fait ne sont qu’un ressac qui se brise contre la stupidité humaine, vont continuer à progresser exponentiellement.

Dans ce cas, on aura au moins l’avantage de découvrir une loi toute contraire à celle de la théorie Darwinienne : L’homme qui s’abandonne aux impulsions de sa nature, à ses instincts, c’est-à-dire qui agit selon la sélection naturelle, cet homme-là ne vient pas du singe, il y va.