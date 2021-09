Covid-19 : comprendre la situation épidémique en Israël.

Le 8/09/2021 on a 25 morts par jour (moyenne sur 7 jours) en Israël, rapporté à la population c’est près de deux fois plus qu’en France. Si comme Rakoto veut le prouver l’écrasante majorité de ces morts n’étaient pas vaccinés, nous avons une véritable hécatombe chez le petit million de non vaccinés adultes, ça n’est plus le covid, c’est Ebola !