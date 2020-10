Covid-19 : couvre-feu, liberté et réanimation.

« Nous traversons un moment inédit de notre histoire. Un moment appelé à durer encore plusieurs mois. Et comme toujours dans les moments difficiles, la tentation est grande de rechercher les boucs émissaires, d’opposer les uns aux autres, de nous perdre dans de vaines polémiques. Le moment viendra, lorsque cette crise sanitaire sera terminée, et elle se terminera !, d‘en tirer sereinement toutes les conséquences et tous les enseignements. Mais pour l’heure, toutes nos énergies doivent être tournées vers ce combat contre la maladie et sa propagation. C’est à notre portée, si nous sommes solidaires, si nous sommes responsables. L’État et le gouvernement dans son ensemble sont bien entendu en première ligne, pour vous protéger et prendre les mesures que la situation exige, comme le fait du reste l’ensemble des autorités politiques des pays voisins. Mais ce n’est pas l’État qui frappe, c’est le virus ! C’est lui, notre objectif commun, c’est face à lui que nous devons unir nos forces et nos volontés. » (Jean Castex, conférence de presse du 15 octobre 2020).