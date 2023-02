Covid-19 : de bonnes nouvelles de Chine (et de moins bonnes nouvelles).

En France, on est au minimum de l’épidémie, le plus bas depuis janvier 2022 (depuis le début de l’apparition du variant omicron), avec moins de 4 000 nouveaux cas par jour





Ben oui, plus personne ne fait de test... Parce que la taux de positivité lui n’a jamais été aussi haut qu’en 2022.

Il n’y a plus beaucoup de morts non plus, mais je serais curieux de savoir : fait on toujours un test sytématique sur les morts en concluant du décés pour cause de covid a chaque test positif ?? j’ai de gros doutes !