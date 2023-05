Covid-19 : Didier Raoult et des essais cliniques sauvages ?

« Pasteur, grand homme, la gloire la plus pure du XIXe siècle et savant indiscuté ? Non seulement il ne l’a pas été mais la plus pure vérité est qu’il a été le savant de moins de génie, le plus simpliste et le plus superficiel de notre temps en même temps que le plus plagiaire, le plus faux et le plus faiseur de bruit du XIXe siècle, de sorte que c’est à lui que s’appliquerait le plus exactement la seconde alternative de l’apophtegme fameux d’É. de Laboulaye : Celui qui fait le plus de bruit est le plus grand homme ou le plus grand charlatan. »



Antoine Béchamp

« Louis Pasteur, ses plagiats chimiophysiologiques et médicaux, ses statues », Paris, 1904.

Quitte à déboulonner quelqu’un, entre Raoult ou Pasteur, mon choix est fait !