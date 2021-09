Covid-19 : est-il pertinent de faire payer les tests de dépistage ?

Bonjour, tashrin

« On a atteint le plancher ».

Ce n’est pas ce que l’on constate. Ici et là, des gens — non vaccinés par désinvolture ou négligence plus que par conviction — semblent décidés à se faire piquer pour ne pas avoir à payer les tests. Les inscriptions dans les centres de vaccination repartent d’ailleurs à la hausse.

Il ne restera plus que le noyau dur des irréductibles, celui qui fournit les manifestants du samedi. A cet égard, dans ma ville — où l’on a compté plus de 500 manifestants au début du mouvement de protestation —, il n’y avait plus que... 33 personnes au moment du rassemblement ; résultat : la manifestation a été annulée.