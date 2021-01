Covid-19 : faut-il rapidement un troisième confinement ?

Salut, quand je pense que avant le changement de notation cet auteur et de très très loin avait toujours des notes — catastrophiques genre -15 — 20 ..et que « ils » ont changé cette forme de note a+ et — avec des étoiles, voir grâce a dominion changer les vrais résultats..mais ??

Sinon la masse dans son immense majorité ne veut rien changer en fait, elle veut revenir au soir des élections en mai 1981 etc..

.et que plus rien ne bouge, que la science faustienne et surtout pleine de mensonges éradique le seul destin absolu connu des humains, je parle de la mort de 7 milliards d’humains dans les 100 prochaines années , que la maladie soit interdite, que je puisse manger de l’uranium sans être malade ni en mourir, que je puisse me greffer des testicules sur la tête si je veux, enfin etc.. alors que c’est elle la masse donc chacun d’entre nous qui créons ce désastre par le simple fait de vouloir, de coopter, d’accepter, de promouvoir etc même seulement mentalement sans rien faire de particulier la compétition entre nous qui élimine, donc la société verticale financière de valeur qui écrase, tout ceci est crimes, guerres, vol, pauvreté qui tue, violence, conflits permanents, destructions, tortures enfin etc et surtout souffrances et démences non résolues car non comprises à leurs racines..

Ce n’est plus une simple crise mais une tentative d’éradication des humains , non pas par des élites malades, désolés mais ils ne sont pas la cause juste des effets de ce que nous sommes devenus nous humains et voulons.. mais par nous même, c’est un suicide non perçu comme tel...

car on ne vit plus le fait absolu que naître c’est mourir..si cela vous parait être une origine ultime et bien absolument pas,il vous faudra creuser derrière encore et profondément..



La solution est dans le probleme or nous sommes le problèmes et à 98% refusons de le voir..donc pour le moment pas de solutions ..car la solution ne viendra pas de notre pensée ni de notre mental qui est précisément responsable de ce désastre



Cela dit, tout peut aller très vite, dans un sens favorable aux crypto-truands comme totalement défavorable aux truands alors crispés, les jeux ne sont pas fait...car tout est vivant, y compris le rocher dans la montagne..sauf les humains, nous ne sommes plus vivants mais juste survivants



Mais faut ça voir plus encore, pour se bouger la psyché et les neurones, et cette raclée auto infligée non perçue comme telle doit donc continuer ..je crois que c’est L’Origine qui est à l’œuvre et ce de manière indirecte ..ce serait à développer, ce que je ne ferais pas....car c’est à chacun de voir ou de s’en foutre ..