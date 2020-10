Covid-19 : faut-il reconfiner dès maintenant ?

« C’est un sujet de responsabilité et de solidarité collectives. C’est aussi un enjeu de protection pour tous. Tant qu’on n’est pas touché, on se croit intouchable. Pourtant, ce virus frappe tout le monde. Il concerne tout le monde, jeunes et moins jeunes, en ville comme à la campagne, avec, certes, des formes plus ou moins graves mais sans que nul ne puisse se considérer à l’abri, y compris les jeunes. J’en appelle donc encore et encore à la solidarité nationale et à une mobilisation sans faille. » (Jean Castex, le 22 octobre 2020 à Paris).