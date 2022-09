Covid-19 : faut-il s’inquiéter de la vague de la rentrée 2022 ?

Titre ( pas été plus loin ) de complaisance tout à fait euro-compatible vu les directives de l’UE (retour du pass sanitaire, incitations aux injections (il faut bien justifier les commandes de la corrompue en chef) etc...

Faut-il s’inquiéter d’une vague quelconque ? Surement pas plus que des précédentes, toutes virtuelles en ce qui me concerne . On peut par contre, pour beaucoup de personnes, réfléchir soigneusement à ses prochaines décisions ( sans crainte ni peur, puisque ce sont les armes employées contre nous, mais posément, en pesant les avantages et les inconvénients, pour eux comme pour nous) .

Les futurs parents sont particulièrement concernés après toutes les autres catégories « subitement » vulnérables et qui meurent « subitement » de s’être laissés tromper par des eugénistes avérés...

https://www.lelibrepenseur.org/des-traces-darnm-du-vaccin-covid19-ont-ete-detectees-dans-le-lait-maternel-de-certaines-femmes-qui-allaitent/

Lui n’a encore « que des doutes »... On se demande ce qu’il lui faut pour passer aux certitudes . Il dit « Avant le vaccin, je n’avais rien. » Et maintenant qu’il a touché les gros lots multiples, il « a des doutes » ...

https://www.lelibrepenseur.org/patrick-sebastien-accuse-les-vaccins-anti-covid-19-deffets-indesirables/

N’avoir que des doutes est une posture médiatique prudente, on est vite mis à l’index dans nos « pays libres »...