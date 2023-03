Covid-19 : il y a trois ans, le choc, la sidération et la désolation...

« En politique rien n’arrive par hasard. Chaque fois que survient un événement, on peut être certains qu’il avait été prévu pour se dérouler de cette façon. » (Franklin D. Roosevelt)

Remarquons que le « CORONA » virus a commencé au moment du lancement de la 5G dans le monde, c’est-à-dire fin 2019 et début 2020, alors que les discussions préalables autour de cette technologie faisaient déjà l’objet de nombreuses contestations et notamment concernant l’effet sanitaire des ondes électromagnétiques et l’impact environnemental de cette technologie. Des tests avaient été préalablement effectués dès juin 2017... en Chine.

Les premiers pays au monde à se servir officiellement de cette technologie sont les USA, la Corée du Sud et le Japon qui figurent (coïncidence) dans le top 10 des pays les plus touchés par la « pandémie ».

Il est important de noter que le réseau 5G utilise les mêmes ondes électromagnétiques (EMF) que le « système de contrôle de foule » du Pentagone, c’est-à-dire le système d’armes non létales à énergie dirigée développé pour l’armée américaine (Active Denial System).

CORONA qui signifie « couronne », « Kether » en hébreu, se rattachent à la racine indo-européenne KRN et celle sémitique QRN, qui exprime essentiellement les idées de « puissance », d’« élévation » et de « luminosité », mais aussi de « courbure » évoquant le déplacement circulaire ou l’idée de cycle.

En parlant de cycle, observons que, à l’intérieur même des racines sémitiques et indo-européenne, QR et KR se font écho sur les points d’importance fondamentale. En effet, alors que le QR arabe évoque la « mémorisation » (n’est-ce pas le principe du « QR code » ?) et la « commémoration », le KR hébreu indique précisément « conserver la mémoire des choses » donc « se rappeler », c’est-à-dire « revenir sur soi ».

Dans le cadre du souvenir ou de la mémoire, « dhikr », en arabe, n’est-il pas un retour que l’on fait sur soi, ce que fait également un cycle ?

