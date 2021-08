« Covid-19 : la France plus vaccinée qu’Israël »

L’auteur continue a confondre allègrement l’obéissance forcée ( mur de Berlin pour ne pas être abattu, radars et 80 km/ h pour ne pas être follement taxé puis mis à pied, apartheid pour ne pas finir derrière des barreaux, liberté de parole et 17 ème chambre correctionnelle etc etc ) et l’adhésion réelle à une décision politique honnête et constructive.

Le mur de Berlin est tombé dés que la liberté a émergé

Les radars ont cramé en masse dés les premières semaines des gilets jaunes

Des décennies d’apartheid de plus en plus raffiné et policier ont fini par s’effondrer

Bref, se féliciter que des citoyens obéissent avec le sourire quand ils ont le fusil entre les omoplates est une énormité digne des régimes les plus répugnants