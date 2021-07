Covid-19 : les bénéfices-risques de la vaccination des adolescents.

@Abolab

Tous non vaccinés sans doute

Ben oui. Parce les cons et les connes qui se sont faits vaxxiner sont persuadés qu’ils ne risquent plus rien et même qu’ils ont échappé au Coviiiid. C’est vrai vu que le Covid n’est qu’une arnaque.

Pendant le dernier confinement quand j’allais boire mon café le matin à l’extérieur-vu que les bistrots étaient interdits-j’ai vu pas mal de gens qui portaient constamment le masque. L’autre jour, je vois dans un magasin tabac-presse, une femme extravertie, plus trop jeune mais pas trop mal, qui paradait sans masque alors que le masque est toujours obligatoire dans les magasins. Je sais que cette extravertie qui se fait toujours remarquer, s’est faite ino culer vu qu’elle l’avait dit au bistrotier. Pareil pour d’autres et même un avec lequel je m’étais accroché parce qu’il m’avait demandé si je n’avais pas chopé cette connerie et je lui avais répondu que c’était une connerie. Maintenant, je le revois assez souvent sans masque. Et moi qui n’ait porté le masque que par obligation, je n’ai toujours pas chopé ce Covid, bien que sortant chaque jour. .