Covid-19 : les Engagés et les Enragés.

Le pass sanitaire est totalement anticonstitutionnel puisqu’il s’agit de nous priver d’un droit fondamental et naturel : celui de nous déplacer librement.

Auparavant, seuls les malades étaient écartés et mis en confinement pour éviter la propagation de la maladie.

Désormais, dans cette nouvelle société totalitaire, tout citoyen est suspect, c’est à lui de prouver qu’il n’est pas malade en brandissant un pass sanitaire ! Un individu en parfaite santé ne peut plus boire un café en terrasse s’il n’a pas prouvé qu’il était sain.

Chaque terrasse de café, chaque restaurant, chaque hôpital, chaque gare, chaque cinéma, a maintenant des vigiles de surveillance et de contrôle prêts à vous bondir dessus si vous ne présentez pas le pass miracle.

Remarquez que c’est totalement incohérent, le pass sanitaire n’est pas lié au fait que vous soyez malade ou non, puisqu’une personne détenant un pass sanitaire peut très bien être contaminée par le virus.

Il n’y a pas de lien non plus entre le pass sanitaire et le virus covid-19, l’amendement qui stipulait que « Elle (la crise sanitaire) prend fin dès lors que la circulation du virus ne représente plus un danger suffisamment grave pour légitimer son application » car « L’objectif de cet amendement est de rappeler que le pass sanitaire n’a pas vocation à durer et que son usage doit être strictement proportionné à la gravité de la situation sanitaire. » a été rejeté !!

Preuve que l’on veut en fait nous imposer un contrôle des populations.