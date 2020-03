Covid-19 : les resquilleurs du confinement.

Bonjour Sylvain,

Je suis en accord total avec votre article. Vous ne mâchez pas vos mots et vous avez raison. Il est temps d’appeler un chat un chat, et de dire à quel point ce non respect du confinement par certains est honteux.

.

Le confinement, c’est dur (nous en GB on n’y est pas encore, mais on va y avoir droit comme tout le monde, et il y a des rumeurs comme quoi on pourrait même y avoir droit dans les prochaines 24 heures.), voire très dur pour certains, surtout ceux qui vivent dans des petits apartements, mais il faut tenir le coup, s’accrocher, et surtout en profiter pour faire tout ce qu’on n’a pas le temps de faire normalement (la liste ci dessous, évidemment loin d’être exhaustive, s’adresse aux personnes qui n’ont pas d’enfants à la maison dont ils doivent s’occuper, toutes mes excuses pour les autres) :

.

— regarder plein, plein, plein de DVDs (oui, je sais, je suis ringarde, j’en suis encore aux DVDs, je télécharge pas encore les films ), des films de préférence vraiment marrants, genre « Un éléphant ça trompe énormément » ou « La moutarde me monte au nez », ils me font trop marrer ces deux là, et puis ce n’est pas le moment de regarder des trucs dramatiques, il faut tout faire pour positiver

— papoter des heures sur Whatsapp avec les copains-copines, ou entre voisins d’une fenêtre à l’autre, c’est l’occasion de faire connaissance et de créer de nouvelles amitiés

— s’inscrire à des MOOCS (j’ai mis quelques liens l’autre jour sur un de mes précédents coms) sur tous les sujets possibles et imaginables, juste pour soi, pour booster sa carrière...

— repeindre le salon, mais ça suppose qu’on ait déjà le pot de peinture chez soi,

— commencer l’écriture d’un roman (je sens qu’il va y en avoir pas mal à l’avenir ayant pour thème le confinement)

— lire !!! Plus personne n’a le temps de lire de nos jours, enfin j’exaggère un peu, mais c’est l’occasion où jamais

— découvrir les joies du télétravail si votre job vous le permet, personnellement je ne jure que par ça... imaginez : finis les embouteillages, ou bien finis les trajets interminables en transport en commun ! C’est pas génial, ça ?

— écouter plein de musique, mais pas des chansons larmoyantes, des trucs dynamiques, joyeux... ABBA, ça vous dit ? Danser, chanter...

— et ? Je suis à bout d’idées pour l’instant.

— ET RESPECTER LE CONFINEMENT ! Non, non, je suis pas en train de crier Vous avez la vie des personnes âgées ou malades entre vos mains !

Quand les gens sont incapables de s’autodiscipliner dans des cas d’urgence sanitaire absolue comme celle ci, ça oblige à introduire des mesures limite dictatoriales pour mettre tout le monde au pas, et après, des gens vont aller se plaindre que le pays est en train de devenir une dictature ! Vous pourrez remercier la minorité (heureusement !!) de petits égoïstes et d’abrutis, voire de criminels comme vous le dites, qui s’en foutent des personnes âgées ou malades, parce que ce sera de leur faute.

.

« On peut critiquer le gouvernement, on peut critiquer l’impréparation, on peut critiquer les choix, mais pas aujourd’hui. Aujourd’hui, on doit stopper l’épidémie. »

C’est en effet pas le moment des polémiques sur Macron bla bla bla... Quand je vois tous ces gens qui continuent à se chamailler sur Agoravox, à écrire des articles contre le gouvernement français, cracher sur la figure d’untel ou bidule, je me demande s’ils n’ont rien de mieux à faire de leur confinement...

.

« qui en revendent sur le marché noir »

pas vraiment marché noir, en fait, parce que c’est même pas caché sous le manteau, c’est fait au vu de tous sur Internet.