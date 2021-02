COVID-19 : Percée de Sputnik V en Afrique

Le nombre des pays africains ayants autorisés le vaccin russe dans la lutte contre la propagation de la pandémie augmente de jour en jour. Parmi ces Etats, figure le Gabon qui devient ainsi, le 29e Etat à l’échelle mondiale et le 4e en Afrique a enregistré Sputnik V.

C’est en août 2020 que, le ministère russe de la santé a enregistré le premier vaccin contre la Covid-19 – une première mondiale, un vaccin conçu par le Fonds russe d’investissements direct et le Centre russe d’épidémiologie et microbiologie Gamleïa.

Farouchement combattu à ses débuts par de nombreux pays et même par l’Organisation mondiale de la santé, OMS. Sputnik V a été finalement reconnu par la célèbre revue scientifique "The Lancet", comme plus efficace que les autres vaccins anti covid-19 (Astra Zeneca et Janssen ; Johnson & Johnson…) avec un taux de protection de 91,6%, une distribution facile et un certain nombre d'autres avantages, y compris son efficacité très probable en termes de protection contre les formes sévères.

C’est donc fort de ce succès, que de nombreux pays africains pris en otages par la Covid-19 se bousculent désormais aux portes de Moscou pour obtenir "l’arme fatale" contre cet ennemie invisible.

Au nombre de ces pays figure le Gabon qui, vient juste d’autoriser le vaccin russe dans le pays devenant ainsi, le 29e Etat à l’échelle mondiale et le 4e en Afrique a enregistré Sputnik V. L’information a d’ailleurs été confirmée par, le ministre gabonais de la santé Patrick Obiang, lors d’une intervention télévisée ce mercredi 17 février 2021. Une commande du vaccin russe devrait arrivée à Libreville dans les tous prochains jours.

Au cours de la conférence presse commune avec son collègue du Togo R. Dusset, le 16 février à Saint-Pétersbourg, le ministre russe des Affaires étrangères S. Lavrov a souligné que, près de 30 pays africains ont déjà fait la demande pour obtenir la fourniture du vaccin russe.

Mais pour l’heure a-t-il dit, Sputnik V a été autorisé en Algérie, en Tunisie, en République de Guinée et au Gabon.

En outre, le Togo est en passe de devenir le prochain pays africain à obtenir Sputnik V, car Lomé en a fait une demande officielle dans ce sens. Pareille pour l’Egypte et l’Afrique du sud, un pays frappé de plein fouet par la pandémie du coronavirus.

Par ailleurs, Sergueï Lavrov a rappelé que, c’est le Fonds russe d’investissements direct qui fait la promotion de Sputnik V sur les marchés internationaux. A cet effet, a-t-il ajouté, le groupe de travail de l’Union Africaine pour l’achat d’un vaccin contre la Covid-19 a reçu tout dernièrement des informations pertinentes lors d’une visioconférence avec les responsables du Fonds russe d’investissements direct qui se disent prêts et disposés à venir en aide aux Etats africains.

Au moment où l’efficacité de certains vaccins contre le coronavirus sont remis en cause et où la pandémie revient en force avec de nouvelles variantes plus foudroyantes, Sputnik V est actuellement en forte demande dans le monde et singulièrement sur le continent africain. Ce vaccin miracle fait une percée, et non des moindres dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 en Afrique.