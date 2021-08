Covid-19 : se faire vacciner, c’est résister !

@Amanite phalloïde

Pour le bien de tous ? Ou seulement de quelques-uns, à savoir les personnes âgées et en mauvaise santé ? Depuis quand sacrifie-on la liberté de choisir, le secret médical, et la liberté d’aller et venir, au profit de nos anciens et quelques minorités, aussi sensible puisse-on être à leurs égard et avec le respect qui leur est dû ?

-Le vaccin est censé protéger des formes graves => Choix personnel, qui concerne sa propre santé. Opposer que celui qui fait se choix ne devrait pas être pris en charge par la collectivité en cas de souci, peut aussi mener à ne plus soigner l’alcoolisme, les maladies cardio-vasculaires, et cancers, pour différentes raisons liées à l’hygiène de vie et comportement volontaires ou non.

En plus dans la pratique, près de la moitié des formes graves du variant Delta se déclarent chez des gens vaccinés. (https://data.gov.il/dataset/covid-19/resource/9b623a64-f7df-4d0c-9f57-09bd99a88880 )

-Le vaccin est censé protéger les autres de la contamination => mensonge éhonté du gouvernement. Tout depuis l’étranger, jusqu’à Fauci (https://www.wikistrike.com/2021/07/a.fauci-la-charge-virale-dans-le-nez-des-vaccines-infectes-est-la-meme-que-dans-celui-des-non-vaccines-infectes.html ), indique que les vaccinés peuvent avoir le covid-19, et être contagieux. Pire, le gouvernement incite les vaccinés à lever les masques et gestes barrières à travers cette position.

-Le vaccin est censé nous protéger contre le covid-19 => c’est faux. On peut toujours l’attraper, et des variants continueront d’apparaître et rendre progressivement les vaccins obsolète. Le variant Delta en tient déjà un bon bout, au vu des retours à l’étranger, notamment au Royaume-Uni et en Israël.

Cette propension pour certains à ignorer complètement les retours de l’étranger et voir la France comme étant le centre du monde, est digne des adorateurs de notre bon roi qui ordonne et estime que tout le monde devrait gentiment se coucher parce qu’il aurait la sainte parole et qu’elle ne peut pas être remise en question.

Le temps où les gens exécutaient bêtement les ordres sans se poser de questions en croyant la propagande officielle, est terminé ! La liste des mensonges est longue comme le bras, de la non-recommandation du port de masques, jusqu’à la promesse solannelle de ne pas étendre le pass sanitaire ni rendre obligatoire la vaccination. (Ce qui en pratique, est le cas, avec le chantage à l’emploi et à la liberté d’aller et venir, et la vie sociale)