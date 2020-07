Covid-19 : seconde vague ? La prudence s’impose …par le masque.

« La meilleure façon de nous préparer à une reprise possible de l’épidémie est de renforcer nos actions de prévention ; cela passe nécessairement par le développement du port du masque et par une intensification de notre politique de dépistage. Nous devons par-dessus tout éviter un retour à des formes strictes et larges de confinement, dont nous connaissons désormais le coût humain et économique. » (Jean Castex, le 15 juillet 2020 à l’Assemblée Nationale).